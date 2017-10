Ушла легенда: группа AC/DC сообщила о смерти Дорджа Янга

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Группа AC/DC с болью в сердце сообщила о смерти в возрасте 70 лет австралийского рок-музыканта Джорджа Янга, назвав его любимым братом и наставником.

Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии, но в 1963 году его семья переехала в Австралию. Спустя некоторое время он вместе с Гарри Вандой и Тэдом Элбертом организовал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х годов. После распада группы музыкант стал писать собственные песни и занялся продюсированием.

Он также принимал участие в деятельности группы AC/DC, основателями которой являются его младшие братья Ангус и Малькольм, став сопродюсером ее первых шести альбомов: High Voltage, T.N.T, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Powerage, Blow Up Your Video и Stiff Upper Lip.

"Нельзя было найти более профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", — говорится в некрологе группы AC/DC. Этой записью в Фейсбуке в течение трех часов поделились десятки тысяч фанатов группы и прокомментировали около 2,5 тысяч.

В 1988 году Джордж Янг был включен в зал славы австральйской музыкальной ассоциации.