﻿ Ушла легенда: группа AC/DC сообщила о смерти Дорджа Янга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ушла легенда: группа AC/DC сообщила о смерти Дорджа Янга

23.10.2017 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Группа AC/DC с болью в сердце сообщила о смерти в возрасте 70 лет австралийского рок-музыканта Джорджа Янга, назвав его любимым братом и наставником.

Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии, но в 1963 году его семья переехала в Австралию. Спустя некоторое время он вместе с Гарри Вандой и Тэдом Элбертом организовал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х годов. После распада группы музыкант стал писать собственные песни и занялся продюсированием.

Он также принимал участие в деятельности группы AC/DC, основателями которой являются его младшие братья Ангус и Малькольм, став сопродюсером ее первых шести альбомов: High Voltage, T.N.T, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Powerage, Blow Up Your Video и Stiff Upper Lip. 

"Нельзя было найти более профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", — говорится в некрологе группы AC/DC. Этой записью в Фейсбуке в течение трех часов поделились десятки тысяч фанатов группы и прокомментировали около 2,5 тысяч.

В 1988 году Джордж Янг был включен в зал славы австральйской музыкальной ассоциации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди хитов Джорджа Янга песни "Friday on My Mind" и "Love is in the Air".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Подводная съемка: как медведь ловит рыбу под водой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика