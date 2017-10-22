Семашко: за отопление население платит только 16 процентов от себестоимости

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Сегодня население Беларуси за потребляемую теплоэнергию в зимнее время платит только 16,8% от себестоимости. Об этом 21 октября заявил в Гомеле вице-премьер Владимир Семашко во время открытия реконструированной Гомельской ТЭЦ-1.

По его словам, чтобы энергетикам выйти на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в шесть раз.

Сейчас идет работа над тем, что тариф поднимать поэтапно по мере роста заработной платы и пенсий, передает слова вице-премьера БЕЛТА .

Владимир Семашко также отметил, что ликвидация перекрестного субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность. Однако сделать это мгновенно нереально, подчеркнул вице-премьер.