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В Германии в 2017 году было возбуждено около 900 дел в связи с терроризмом

23.10.2017 10:46 — Разное | Ежедневник  
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В Германии в 2017 году было возбуждено около 900 дел в связи с терроризмом

фото: ТАСС

Федеральная прокуратура Германии 2017 открыла более 900 производств, связанных с терроризмом, в том числе 800, касающиеся радикальных исламистов.

Количество случаев терроризма возросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, когда прокуроры открыли около 250 дел, сообщает Deutsche Welle.

В этом году уже почти 300 дел о терроризме были переданы от федеральных органов власти в прокуратуру. При этом не все дела касаются случаев терроризма именно в Германии.

Производство ведутся также в отношении граждан Сирии, Афганистана или Ирака, дела которых рассматриваются судам из-за их участие в террористической организации "Исламское государство" или других радикальных группах, даже без планирования нападений в ФРГ.

Кроме того, Федеральное управление по уголовным делам оценивает, что в Германии находится около 700 радикальных исламистов, которые представляют угрозу безопасности и способны совершать насильственные нападения.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал конституционной норму о выдворении из страны иностранцев, представляющих угрозу.

Немецкое законодательство позволяет органам внутренних дел в ускоренном порядке выдворять из страны иностранных граждан, чтобы предотвратить "террористической угрозе". Для этого не нужно знать о планах совершения нападения.

 
 
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Федеральная прокуратура Германии 2017 открыла более 900 производств, связанных с терроризмом, в том числе 800, касающиеся радикальных исламистов.

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