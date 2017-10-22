|
Больно и тоскливо: могилевская история Николая II
23.10.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь
О пребывании последнего русского царя в Могилеве, где в 1915-1918 годах располагалась Ставка Верховного главнокомандования, известно в большей степени по дневниковым записям Николая II и приезжих генералов.
Sputnik попробовал взглянуть на Ставку, царя, его семью и происходящие события глазами жителей Могилева: тех, кто наблюдал императора и революции в начале прошлого века, а также тех, кто интересуется этой историей сегодня.
Главный вопрос был: как белорусский город воспринял русского царя, его трагедию и последующие потрясения. Но заодно попробовали узнать, почему сюда так и не доехал Григорий Распутин и могла ли здесь бывать Матильда Кшесинская.
Читайте в лонгриде Sputnik, каким запомнил Могилев последнего русского царя >>
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун 100-летия Октябрьской революции Sputnik попытался понять, что происходило в те дни в Могилеве - белорусском городе, который до февраля 1917 года считался военной...
|
Архив (Разное)
Комментарии