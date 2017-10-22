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Автор символа ВФМС-85 Катюши подарил Sputnik эксклюзивный подарок
23.10.2017 11:22 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Известный художник и автор символа Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года Михаил Веременко специально для международного информационного агентства и радио Sputnik сделал памятный подарок — эскиз логотипа агентства в тематике фестиваля, проходящего в Сочи.
Также он дал короткое интервью для радио Sputnik, в котором ответил на вопросы о символах фестивалей 1985 года и нынешнего, а также высказал свое мнение касательного дизайна бренда информагентства.
"Я очень рад тому, что на фестивале много добрых и хороших людей, с которыми мне приятно общаться. Я желаю Sputnik творческих успехов, так как именно в этом заключено настоящее счастье, а в агентстве работает много творческих людей. Всего вам доброго и хорошего на вашем пути", — сказал Михаил Веременко.
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил с 14 по 22 октября в Сочи.
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