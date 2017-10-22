В российских школах сделают обязательным курс «Нравственные основы семейной жизни» от РПЦ





Разработанный Русской православной церковью курс для школьников «Нравственные основы семейной жизни» может стать обязательным в России.

Разработанный представителями РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» может быть включен в обязательную школьную программу. С таким предложением в Минобрнауки обратились представители родительского сообщества. В ведомстве инициатива была «воспринята положительно», а вопрос о добавлении курса в обязательную часть программы будет рассмотрен - возможно, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию, пишет " Коммерсант ".

Решение рассмотреть возможность включить курс «Нравственные основы семейной жизни» в обязательную школьную программу в Минобрнауки приняли по итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольгой Летковой, которая передала соответствующее предложение родителей чиновникам.

«В целом наша инициатива воспринята положительно, - рассказала “Ъ” госпожа Леткова. - Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно».

Учебный курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», по замыслу авторов, поможет школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

Разработчики курса - екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Впервые уроки о семейных ценностях в российских школах начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. К 2017 году курс внедрен уже в 60 субъектах РФ.