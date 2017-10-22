У древних кельтов Самайн был праздником нового года, знаменовал начало зимней, темной половины годового цикла. Праздник соединяет две половины года, темную и светлую, соединяет два мира — Верхний мир людей и Иной мир. Празднуется Самайн несколько дней, и эти дни не входят ни в год наступающий, ни в год уходящий, это Дни Безвременья. В этот промежуток времени, не принадлежавший ни будущему, ни прошлому, истончается граница между мирами. Древние легенды гласят о том, что в ночь Самайна раскрываются холмы, и тогда в мир людей проникают бессмертные…

Самайн это еще и праздник окончания сбора урожая – типичный сезонный, календарный праздник, который своими чертами очень схож с осенними праздниками наших предков.

Подробней о фестивале расскажет:

организатор фестивалей белорусской культуры, руководитель экстрим театра "Берсерк" Александр РАК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 24 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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