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Встреча с журналистами организатора фестиваля кельтской культуры "Самайн"

23.10.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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У древних кельтов Самайн был праздником нового года, знаменовал начало зимней, темной половины годового цикла. Праздник соединяет две половины года, темную и светлую, соединяет два мира — Верхний мир людей и Иной мир. Празднуется Самайн несколько дней, и эти дни не входят ни в год наступающий, ни в год уходящий, это Дни Безвременья. В этот промежуток времени, не принадлежавший ни будущему, ни прошлому, истончается граница между мирами. Древние легенды гласят о том, что в ночь Самайна раскрываются холмы, и тогда в мир людей проникают бессмертные…

Самайн это еще и праздник окончания сбора урожая – типичный сезонный, календарный праздник, который своими чертами очень схож с осенними праздниками наших предков.

Подробней о фестивале расскажет:

  • организатор фестивалей белорусской культуры, руководитель экстрим театра "Берсерк" Александр РАК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 24 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 24 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организатора фестиваля кельтской культуры "Самайн".

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