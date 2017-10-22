Выступал артист на самой престижной концертной площадке белоруской столицы, на "Минск-Арена", которая была практически полностью заполнена зрителями. Самыми преданными поклонниками творчества певца, которому в этом году исполнилось 50 лет, являются женщины. О том, какие они — минские поклонницы творчества "Филиппа Великолепного", смотрите в фотоленте Sputnik.

Над программой "Я" трудилась интернациональная команда, за время концерта певец не менее 10 раз поменял сценические костюмы. Киркоров исполнил новые хиты и старые шлягеры, пел на бис более получаса.