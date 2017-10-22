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Акция памяти в Куропатах намечена 5 ноября
Заявку в исполкомы на проведение митинга и шествия в Куропаты подала консервативно-христианская партия БНФ.
Шествие в Куропаты традиционно проводится в День памяти предков «Дзяды», который белорусы отмечают ежегодно, как и «Радуницу». Со времени исключения «Дзядов» из национальных праздников День памяти отмечается в ближайшее ко 2 ноября воскресенье.
Как сообщает сайт
Напомним, что в феврале нынешнего года в Куропатах в течение двух недель десятки активистов и местных жителей
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Заявку в исполкомы на проведение митинга и шествия в Куропаты подала консервативно-христианская партия БНФ.
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