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Акция памяти в Куропатах намечена 5 ноября

23.10.2017 12:47 — Разное | БДГ  
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Заявку в исполкомы на проведение митинга и шествия в Куропаты подала консервативно-христианская партия БНФ.

Шествие в Куропаты традиционно проводится в День памяти предков «Дзяды», который белорусы отмечают ежегодно, как и «Радуницу». Со времени исключения «Дзядов» из национальных праздников День памяти отмечается в ближайшее ко 2 ноября воскресенье.

Как сообщает сайт pieramoha.org, участники акции будут собираться с 10.30 до 11.30 у Часового завода, затем они пойдут в Куропаты через проспект Независимости Независимости и другие улицы до урочища, где сталинистами было расстреляно несколько десятков тысяч человек.

Напомним, что в феврале нынешнего года в Куропатах в течение двух недель десятки активистов и местных жителей выступали против строительства пятиэтажного офисного здания. Протестующие смогли временно остановить застройщика благодаря взаимовыручке и солидарности местных жителей.

 
 
Ссылка на источник 45
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Заявку в исполкомы на проведение митинга и шествия в Куропаты подала консервативно-христианская партия БНФ.

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