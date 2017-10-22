Акция памяти в Куропатах намечена 5 ноября

Заявку в исполкомы на проведение митинга и шествия в Куропаты подала консервативно-христианская партия БНФ.

Шествие в Куропаты традиционно проводится в День памяти предков «Дзяды», который белорусы отмечают ежегодно, как и «Радуницу». Со времени исключения «Дзядов» из национальных праздников День памяти отмечается в ближайшее ко 2 ноября воскресенье.

Как сообщает сайт pieramoha.org , участники акции будут собираться с 10.30 до 11.30 у Часового завода, затем они пойдут в Куропаты через проспект Независимости Независимости и другие улицы до урочища, где сталинистами было расстреляно несколько десятков тысяч человек.