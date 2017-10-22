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Ищенко: Аваков и его Нацгвардия сохраняют нейтралитет

23.10.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Распустить Нацгвардию и СБУ призвал экс-губернатор Одесской области, а ныне протестный украинский лидер Михаил Саакашвили, продолжающий митинговать вместе со своими сторонниками на площади у Верховной Рады в центре Киева.

Ищенко: Аваков и его Нацгвардия сохраняют нейтралитет
© Sputnik/ Стрингер
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Каковы настроения в силовых структурах Украины, какую позицию занимают они в отношении митингующих и являются ли самостоятельной силой в украинском политическом раскладе? Свою точку зрения по этому поводу высказал известный политический эксперт, президент Центра системного анализа и прогнозирования РФ Ростислав Ищенко.

"Сегодня Порошенко не имеет реальной силовой опоры. Единственное, что он может задействовать против мятежников и Саакашвили, это Нацгвардия Авакова. Аваков уже один раз продемонстрировал, как он пропустил Саакашвили в Украину, второй раз позволил ему поставить палатки. На данный момент Аваков, с одной стороны, прикрывает правительственный квартал, с другой стороны, не позволяет Порошенко разогнать митингующих, то есть Аваков пытается сохранить нейтралитет", — считает эксперт.

Ищенко: Аваков и его Нацгвардия сохраняют нейтралитет
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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По мнению собеседника, при любом варианте разрешения конфликта, Саакашвили, с его склочным характером, окажется никому не нужным после того, как отыграет свою роль. 

Как ранее сообщал Sputnik, в воскресенье 22 октября во время акции протеста в Киеве Саакашвили призвал ликвидировать Национальную гвардию Украины, обвиняя ее в обслуживании интересов власти. Политик возмутился, что на нужды ведомства выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на содержание украинской армии. Также Саакашвили выступил за упразднение Службы безопасности Украины и создание "эффективной службы внешней разведки".

Комментарий Ростислава Ищенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Известный политический эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал на радио Sputnik Беларусь последние заявления Михаила Саакашвили, в которых политик призвал...

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