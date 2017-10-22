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Президент: уборочные работы должны быть завершены к 7 ноября
23.10.2017 12:57 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную и поторопил с подготовкой земли к весенним работам.
Особое внимание он обратил на необходимость завершения уборочных работ. Было отмечено, что в целом они идут по плану, но вместе с тем по некоторым направлениям необходимо ускориться. "Хотелось бы, чтобы к 7 ноября эти работы были проведены. Останется у вас немного кукурузы на зерно, а может быть, успеете убрать, и немного свеклы", - констатировал Президент.
Следующим этапом должна стать подготовка почвы к весенним полевым работам. От ее качества будет зависеть будущий урожай, отметил Александр Лукашенко.
"Пока здесь работа организована плохо. Если верить статистике, половина перепаханного, как ни странно, в Витебской области, поднято зяби больше всего в Витебской области. Наверное, так и должно быть, потому что весной в Витебском регионе, как народ говорит, в поле не влезть без сапог. Поэтому надо подготовить почву под посев яровых культур уже сегодня", - поручил он.
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Александр Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную и поторопил с подготовкой земли к весенним работам.
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