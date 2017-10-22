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На БелАЭС привезли корпус для второго реактора

23.10.2017 13:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. На строительную площадку Белорусской атомной электростанци доставлен корпус реактора для второго энергоблока, сообщили Sputnik в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

На БелАЭС привезли корпус для второго реактора
© Sputnik / Ирина Петрович
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Корпус для первого реактора был доставлен на площадку БелАЭС в конце декабря 2015 года, в апреле он был установлен и смонтирован. Также на первом энергоблоке смонтированы все четыре парогенератора. Ранее Минэнерго планировало, что корпус для второго реактора прибудет на площадку станции в сентябре 2017 года.

"На производственную площадку Белорусской АЭС успешно доставлен корпус реактора для энергоблока №2", — сообщили в пресс-службе БелАЭС.

Там проинформировали, что реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.

Ранее Минэнерго Беларуси планировало начать монтаж корпуса реактора в декабре 2017 года.

Ожидается, что в конце 2018 года на БелАЭС будет завезено ядерное топливо, его загрузка в реакторы планируется в первом квартале 2019 года.

На БелАЭС привезли корпус для второго реактора
© Pixabay
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Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Как ранее сообщал Sputnik, на первом блоке БелАЭС установлен корпус реактора, который изначально предназначался для второго энергоблока. Замена оборудования была произведена из-за нештатного инцидента летом 2016 года, когда во время перемещения корпус первого реактора соскользнул по стропам по касательной и соприкоснулся с землей. Тогда Росатом подчеркивал, что корпус поврежден не был, но по настоянию белорусской стороны российские атомщики согласились заменить корпус реактора на корпус, предназначавшийся для второго блока.

 
Теги: Минск
 
 
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Монтаж корпуса реактора начнется ближе к концу года. Ранее Минэнерго заявляло о планах доставить корпус для второго реактора на площадку строительства в сентябре.

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