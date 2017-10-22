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На БелАЭС привезли корпус для второго реактора
23.10.2017 13:10 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. На строительную площадку Белорусской атомной электростанци доставлен корпус реактора для второго энергоблока, сообщили Sputnik в отделе информации и общественных связей БелАЭС.
© Sputnik / Ирина Петрович
Корпус для первого реактора был доставлен на площадку БелАЭС в конце декабря 2015 года, в апреле он был установлен и смонтирован. Также на первом энергоблоке смонтированы все четыре парогенератора. Ранее Минэнерго планировало, что корпус для второго реактора прибудет на площадку станции в сентябре 2017 года.
"На производственную площадку Белорусской АЭС успешно доставлен корпус реактора для энергоблока №2", — сообщили в пресс-службе БелАЭС.
Там проинформировали, что реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.
Ранее Минэнерго Беларуси планировало начать монтаж корпуса реактора в декабре 2017 года.
Ожидается, что в конце 2018 года на БелАЭС будет завезено ядерное топливо, его загрузка в реакторы планируется в первом квартале 2019 года.
Белорусская АЭС,
Как ранее сообщал Sputnik, на первом блоке БелАЭС установлен корпус реактора, который изначально предназначался для второго энергоблока. Замена оборудования была произведена из-за
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Монтаж корпуса реактора начнется ближе к концу года. Ранее Минэнерго заявляло о планах доставить корпус для второго реактора на площадку строительства в сентябре.
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