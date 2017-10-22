ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реакторный корпус для второго энергоблока доставлен на БелАЭС

23.10.2017 14:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Реакторный корпус для второго энергоблока доставлен на БелАЭС

фото: belaes.by

На производственную площадку Белорусской АЭС успешно доставлен корпус реактора для энергоблока №2. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Напомним, корпус реактора на первом энергоблоке уже смонтирован. Он был установлен 1 апреля 2017 года. В начале 2019 года его планируют загрузить ядерным топливом, а в конце 2019 года — ввести в эксплуатацию. Второй энергоблок собираются ввести в 2020 году. Суммарная мощность станции составит 2400 МВт, что обеспечит примерно 30% потребности страны в электроэнергии.

Что касается финансирования проекта, то к сегодняшнему времени освоено чуть более 2,5 млрд из средств российского кредита. По первому энергоблоку освоено порядка 36% средств, по второму энергоблоку - около 22%.  

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На производственную площадку Белорусской АЭС успешно доставлен корпус реактора для энергоблока №2. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве лихачи разогнали автомобиль до 250 км/ч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика