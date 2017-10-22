Реакторный корпус для второго энергоблока доставлен на БелАЭС

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На производственную площадку Белорусской АЭС успешно доставлен корпус реактора для энергоблока №2. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Напомним, корпус реактора на первом энергоблоке уже смонтирован. Он был установлен 1 апреля 2017 года. В начале 2019 года его планируют загрузить ядерным топливом, а в конце 2019 года — ввести в эксплуатацию. Второй энергоблок собираются ввести в 2020 году. Суммарная мощность станции составит 2400 МВт, что обеспечит примерно 30% потребности страны в электроэнергии.

Что касается финансирования проекта, то к сегодняшнему времени освоено чуть более 2,5 млрд из средств российского кредита. По первому энергоблоку освоено порядка 36% средств, по второму энергоблоку - около 22%.

