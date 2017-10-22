Лукашенко об уборке урожая: время не терпит, пора заканчивать

В понедельник, 23 октября, президент Беларуси заслушал доклад о завершении осенних полевых работ в стране, а также обсудил с руководством отрасли предложения о совершенствовании структуры посевных площадей в Витебской области.



© Sputnik/ Александр Кряжев В Беларуси намолочено более 7,5 миллионов тонн зерна

По словам белорусского лидера, на проблемные вопросы в развитии агропромышленного комплекса в стране необходимо взглянуть шире, поскольку речь идет не только о производстве, но и о жизни людей, то есть о социальном аспекте.

В том, что касается уборки урожая, президент подчеркнул, что время не терпит, и уборочные работы пора заканчивать .

"Насколько я информирован, с картошкой проблем нет. Свекла по плану убирается, но вот уборку кукурузы на силос время торопит. Хотелось бы, чтобы к 7 ноября эти работы были проведены. Ну и останется немного кукурузы на зерно. Может быть, успеете убрать. И немного свеклы", — сказал Лукашенко.

В то же время, по словам белорусского лидера, в том, что касается будущего урожая, пахать надо каждый день, но пока работа организована плохо.

"Отдельный частный вопрос, но очень важный для страны, как мы договаривались в ходе уборочной кампании, это Витебская область. Нам надо пойти на серьезную реформу агропромышленного комплекса Витебщины, и мы договорились, что начинать будем со структуры посевных площадей", — отметил Лукашенко.

Глава государства поставил задачу кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине и в течение будущего года решить эту проблему "раз и навсегда".

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