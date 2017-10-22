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Смертельное ДТП под Копылем: водитель и пассажиры не были пристегнуты

23.10.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка (ч.2, ст. 317 УК Республики Беларусь). Трагедия произошла днем 22 октября вблизи деревни Филипповичи Копыльского района.

Смертельное ДТП под Копылем: водитель и пассажиры не были пристегнуты
© Sputnik / Виктор Толочко
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"На дороге Р-43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи произошло опрокидывание автомобиля Renault, под управлением жителя Солигорска 1959 года рождения. В результате происшествия водитель был госпитализирован, ехавшая на заднем сидении автомобиля его несовершеннолетняя внучка погибла на месте происшествия", — сообщила Белоног.

Супруга водителя и мать девочки от госпитализации отказались. По предварительным данным, водитель и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, уточнила собеседница Sputnik.

Полный комментарий обстоятельств происшествия слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног прокомментировала Sputnik Беларусь подробности аварии в Копыльском районе, в котором погибла...

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