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Смертельное ДТП под Копылем: водитель и пассажиры не были пристегнуты
23.10.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено
© Sputnik / Виктор Толочко
"На дороге Р-43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи произошло опрокидывание автомобиля Renault, под управлением жителя Солигорска 1959 года рождения. В результате происшествия водитель был госпитализирован, ехавшая на заднем сидении автомобиля его несовершеннолетняя внучка погибла на месте происшествия", — сообщила Белоног.
Супруга водителя и мать девочки от госпитализации отказались. По предварительным данным, водитель и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, уточнила собеседница Sputnik.
Полный комментарий обстоятельств происшествия слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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