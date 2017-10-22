Тайфун уже успел пройти по части острова Хонсю и южную половину Хоккайдо и затронул ряд городов, включая и японскую столицу, Токио. Сила ветра местами достигала 90 километров в час.

По последним данным, не менее пяти человек стали жертвами природной стихии, около 100 человек пострадали.

Десятки тысяч жителей Японии были накануне эвакуированы из регионов, которые находились в зоне риска, однако во время нашествия тайфуна для спасателей все равно нашлась работа — сотрудники экстренных служб эвакуировали настигнутых стихией местных жителей.

Тайфун постепенно начал терять силу, однако в Японии начались сильные ливни.