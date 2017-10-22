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Беларусь поставит в Китай говядины на 20 миллионов долларов
23.10.2017 15:13 — Разное | Ежедневник
Новый совместный проект, предусматривающий поставки белорусской говядины в Китай на 20 миллионов долларов в год, детально прорабатывается в настоящий момент.
Могилёве должно появиться совместное производство с китайскими технологиями и белорусским сырьем, сообщает
«Российский рынок животноводства сильно развивается, сегодня Россия практически обеспечила себя свининой, птицей. Чтобы чувствовалась конкуренция, чтобы не попадать в зависимость от одного государства в случае спорных вопросов, Китай как рынок нужен», – заявил директор Могилёвского мясокомбината Владимир Латыговский.
На китайском рынке потенциальных покупателей больше миллиарда человек. Совместный проект требует увеличения объемов производства, поэтому Могилёвский мясокомбинат инвестирует в развитие сырьевой базы, финансирует животноводческие хозяйства, а те покупают и растят телят.
«Что касается предприятий мясоперерабатывающей промышленности, то Республика Беларусь приняла уже две инспекции ветеринаров из Китая. Нами была подана заявка на 21 предприятие, уже практически завершена регистрация двух предприятий», – рассказал первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь.
Поставки молочной продукции также имеют хорошие перспективы. Сегодня Китай покупает у Беларуси больше 4000 тонн сухого молока в год. Увеличения заказов ждут и мясокомбинаты, новые контракты готовы обсуждать крупные птицефабрики Беларуси.
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Новый совместный проект, предусматривающий поставки белорусской говядины в Китай на 20 миллионов долларов в год, детально прорабатывается в настоящий момент.
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