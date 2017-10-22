МИНСК, 23 окт – Sputnik. Трудности с пересечением белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Привалка" могут возникнуть у автомобилистов в ближайшие дни, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Очереди в данном пункте пропуска могут появиться с 23 по 25 октября из-за дорожных работ на территории Литвы.

"В пункте пропуска "Райгардас" таможенной службой Литовской Республики будет проводиться ремонт автодорожного покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что из-за этого в указанные дни возможно затруднение движения автомобилей в пункте пропуска.

В комитете попросили перевозчиков и автомобилистов учитывать эту информацию при выборе маршрута в Литву.