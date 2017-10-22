ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможенники предупредили о возможных очередях в "Привалке"

23.10.2017 15:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Трудности с пересечением белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Привалка" могут возникнуть у автомобилистов в ближайшие дни, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Таможенники предупредили о возможных очередях в "Привалке"
© Фото: ГПК Беларуси
Сотни грузовиков пытаются выехать из Беларуси в Литву

Очереди в данном пункте пропуска могут появиться с 23 по 25 октября из-за дорожных работ на территории Литвы.

"В пункте пропуска "Райгардас" таможенной службой Литовской Республики будет проводиться ремонт автодорожного покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что из-за этого в указанные дни возможно затруднение движения автомобилей в пункте пропуска.

В комитете попросили перевозчиков и автомобилистов учитывать эту информацию при выборе маршрута в Литву.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди в данном пункте пропуска могут появиться с 23 по 25 октября из-за дорожных работ на территории Литвы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты Россельхознадзора начали проверять белорусских производителей томатов, яблок и грибов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика