ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Армении в 2018 году появится лес белорусско-армянский дружбы

23.10.2017 16:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Армении в 2018 году появится лес белорусско-армянский дружбы

фото: mlh.by

Лес белорусско-армянской дружбы высадят в следующем году в Армении, сообщили в министерстве лесного хозяйства.

"Договорённость о его посадке была достигнута во время тринадцатого заседания межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Конкретный участок для высадки пока не выбран, планируется, что специалисты двух стран определят его во время визита белорусской делегации в Армению, который запланирован на конец октября, проинформировали в Минлесхозе.

По словам министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, Беларусь для создания леса готова предоставить посадочный материал с закрытой корневой системой.

“На безвозмездной основе мы готовы поставить качественный посадочный материал для 10-15 га леса, оказать необходимую технологическую помощь”, - отметил глава ведомства.

В свою очередь министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян заявил, что республика заинтересована в тех технологических возможностях, которыми сегодня обладает Беларусь.

"Если для Беларуси лесное хозяйство имеет важное экономическое значение, то для Армении, прежде всего, экологическое: это вопрос сохранения лесов. Но мы также хотели бы наладить проекты по производству пеллет и других материалов, чтобы обогревать наши сёла", - сказал Аракелян.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лес белорусско-армянской дружбы высадят в следующем году в Армении, сообщили в министерстве лесного хозяйства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-глава Минприроды стал заниматься янтарем в Управлении делами президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика