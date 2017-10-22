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В Армении в 2018 году появится лес белорусско-армянский дружбы
23.10.2017 16:19 — Разное | Ежедневник
фото: mlh.by
Лес белорусско-армянской дружбы высадят в следующем году в Армении, сообщили в министерстве лесного хозяйства.
"Договорённость о его посадке была достигнута во время тринадцатого заседания межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Конкретный участок для высадки пока не выбран, планируется, что специалисты двух стран определят его во время визита белорусской делегации в Армению, который запланирован на конец октября, проинформировали в Минлесхозе.
По словам министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, Беларусь для создания леса готова предоставить посадочный материал с закрытой корневой системой.
“На безвозмездной основе мы готовы поставить качественный посадочный материал для 10-15 га леса, оказать необходимую технологическую помощь”, - отметил глава ведомства.
В свою очередь министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян заявил, что республика заинтересована в тех технологических возможностях, которыми сегодня обладает Беларусь.
"Если для Беларуси лесное хозяйство имеет важное экономическое значение, то для Армении, прежде всего, экологическое: это вопрос сохранения лесов. Но мы также хотели бы наладить проекты по производству пеллет и других материалов, чтобы обогревать наши сёла", - сказал Аракелян.
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Лес белорусско-армянской дружбы высадят в следующем году в Армении, сообщили в министерстве лесного хозяйства.
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