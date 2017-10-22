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Экс-глава Минприроды стал заниматься янтарем в Управлении делами президента
23.10.2017 16:01 — Разное | Ежедневник
Бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто недавно стал заместителем генерального директора компании «Белзарубежторг».
Данную информацию он подтвердил журналистам.
«Белзарубежторг» зарегистрировано по одному адресу с компанией «Белгеопоиск». Это еще одно предприятие, созданное при УДП и действующее в форме государственно-частного партнерства, сообщил БЕЛТА глава Минприроды Андрей Худык. Недавно эта компания начала пробную добычу янтаря в Брестской области.
Изучением залежей янтаря много лет занимались профессора-геологи Альберт и Максим Богдасаровы.
На этом посту он сменил Андрея Ковхуто. 8 июня стало известно, что он отстранен от работы, в отношении него проводится проверка — его подозревали в служебном подлоге.
По информации
Стоит отметить, что в структуре УДП есть компания «АдамасИнвест», которая занимается производством синтетических алмазов. В марте компания представила свою первую продукцию — ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.
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Бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто недавно стал заместителем генерального директора компании «Белзарубежторг».
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