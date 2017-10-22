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Лось перебрался из Беларуси в Литву, перепрыгнув забор на границе
23.10.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Животное было снято на участке ответственности пограничной заставы "Молодечненская".
По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, в данном районе на основных тропах миграции животных в сигнализационной системе предусмотрены специальные лазы. Но лось решил испытать на прочность оградительный забор.
В ГПК не исключают, что "нарушитель" собрался на водопой на ближайшую реку Вилия.
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Камеры наблюдения зафиксировали на белорусско-литовской границе необычного нарушителя, для которого двухметровый забор не стал препятствием. Смотрите на видео...
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