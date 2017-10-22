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В ДТП в Копыльском районе погибла школьница
ДТП со смертельным исходом произошло 22 октября в Копыльском районе возле деревни Филиповичи.
Об этом
На дороге Р-43 «Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи» перевернулся автомобиль Renault, за рулем которого был 58-летний житель Солигорска.
В результате ДТП водителя с тяжелыми травмами отвезли в реанимацию, его 12-летняя внучка погибла на месте.
По информации следствия, оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
В натоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Следствие обращается к гражданам, располагающим какими-либо сведениями, видеозаписями вышеуказанного происшествия, с просьбой обратиться в Копыльский РОСК или по телефонам: 8 (01719) - 5-02-28, 8 (01719) -5-02-26.
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ДТП со смертельным исходом произошло 22 октября в Копыльском районе возле деревни Филиповичи.
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