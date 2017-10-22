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Венедиктов: на территории радиостанции произошло бандитское нападение

23.10.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на ведущую радиостанции "Эхо Москвы".  Нападавший, ударивший Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею прямо в редакции, был оперативно задержан сотрудниками охраны и передан полицейским. 

Венедиктов: на территории радиостанции произошло бандитское нападение
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
На ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр напал мужчина с ножом

Подробности бандитского нападения на Татьяну Фельгенгауэр, случившегося днем 23 октября на территории редакции, рассказал журналистам главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Приблизительно в 12.45 на станцию прорвался человек. Он прорвался снизу, ослепив предварительно охранника струей газа из газового баллончика. Охраннику вызвана скорая. После чего он пробежал до радиостанции и, вбежав в так называемую гостевую, ударил Таню ножом в горло. Нападавший скручен охраной, передан полиции. Полиция и скорая приехали очень быстро", — рассказал Венедиктов.

Уже известно, что Татьяне Фельгенгауэр сделана операция, пострадавшая ведущая переведена в палату.

Комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал журналистам инцидент с нападением на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

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