Венедиктов: на территории радиостанции произошло бандитское нападение

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на ведущую радиостанции "Эхо Москвы". Нападавший, ударивший Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею прямо в редакции, был оперативно задержан сотрудниками охраны и передан полицейским.

Подробности бандитского нападения на Татьяну Фельгенгауэр, случившегося днем 23 октября на территории редакции, рассказал журналистам главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Приблизительно в 12.45 на станцию прорвался человек. Он прорвался снизу, ослепив предварительно охранника струей газа из газового баллончика. Охраннику вызвана скорая. После чего он пробежал до радиостанции и, вбежав в так называемую гостевую, ударил Таню ножом в горло. Нападавший скручен охраной, передан полиции. Полиция и скорая приехали очень быстро", — рассказал Венедиктов.

Уже известно, что Татьяне Фельгенгауэр сделана операция, пострадавшая ведущая переведена в палату.

Комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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