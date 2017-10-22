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Две магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие дни

23.10.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт – Sputnik. Две новые магнитные бури ожидаются в ближайшее время на Земле, информация об этом появилась на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Две магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие дни
CC BY 2.0 / Rapid Fire Flaring / NASA Goddard Space Flight Center
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Ученым удалось зафиксировать два плотных потока солнечного ветра, которые приводят к магнитным бурям. Вероятность того, что на Землю обрушится магнитная буря, в данный момент составляет 65%. Согласно данным NOAA ожидаемые магнитные бури классифицируются как малая (G1) и умеренная (G2).

Также специалисты утверждают, что цикличность солнечных потоков значительно участилась, и теперь жителям Земли придется переживать магнитные бури чуть ли не каждые две недели.

Из-за высокой частоты и интенсивности магнитных бурь могут возникнуть перебои в работе средств связи, метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт: недомогания, головные боли, "скачки" давления.

 
Теги: Минск
 
 
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Малая и умеренная магнитные бури достигнут поверхности Земли 24 и 25 октября.

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