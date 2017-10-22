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Юноша погиб при падении с 14 этажа в Минске. Ведется следствие
Об этом сообщается в аккаунте
Юношу обнаружили на земле под окнами квартиры многоэтажного жилого дома, где он проживал со своими родителями.
Падение подростка видел мужчина, который в этот момент вышел из подъезда.
Судебными медицинскими экспертами и криминалистами было установлено, что смерть юноши наступила в результате падения с 14 этажа, из окна собственной комнаты.
Следственная группа провела осмотр комнаты, компьютерной техники погибшего, опрашиваются родственники и знакомые.
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Об этом сообщается в аккаунте facebook официального представителя СК Беларуси Юлии Гончаровой.
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