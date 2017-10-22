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Тест: отгадай звезду по губам

23.10.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Говорят, что по форме губ можно определить характер и склад ума. Взглянув на губы человека всего один раз, можно понять, с кем предстоит столкнуться – лидером, добряком или личностью с тяжелым характером. 

Сегодня губы – самый настоящий тренд, и это не случайно, ведь большинство мужчин утверждают, что при знакомстве с девушкой в первую очередь они обращают внимание на эту часть лица. 

Кстати, в этом году в Беларуси проходит международный чемпионат по сексуальности губ

Эти десять селебрити покорили миллионы сердец. Все они талантливые актрисы, певицы или светские львицы – их черты лица характерны и уникальны. Но поклонники привыкли рассматривать их на снимках во весь рост, а сможете ли вы узнать знаменитых красавиц только по губам? 

 
 
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