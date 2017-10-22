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Тест: отгадай звезду по губам
23.10.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Говорят, что по форме губ можно определить характер и склад ума. Взглянув на губы человека всего один раз, можно понять, с кем предстоит столкнуться – лидером, добряком или личностью с тяжелым характером.
Сегодня губы – самый настоящий тренд, и это не случайно, ведь большинство мужчин утверждают, что при знакомстве с девушкой в первую очередь они обращают внимание на эту часть лица.
Кстати, в этом году в Беларуси
Эти десять селебрити покорили миллионы сердец. Все они талантливые актрисы, певицы или светские львицы – их черты лица характерны и уникальны. Но поклонники привыкли рассматривать их на снимках во весь рост, а сможете ли вы узнать знаменитых красавиц только по губам?
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Попробуйте узнать этих голливудских красавиц только по губам. Пройдите тест Sputnik.
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