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Белорусы смогут узнать свою кредитную историю онлайн

23.10.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы смогут узнать свою кредитную историю онлайн

фото: 1credit.com.ua

Нацбанк открыл Кредитный регистр для жителей Беларуси. Теперь физлица — клиенты всех белорусских банков могут самостоятельно получить свой кредитный отчет в режиме онлайн.

Чтобы воспользоваться порталом Кредитного регистра, нужно зарегистрироваться в Межбансковской системе идентификации. Это можно сделать через ЕРИП. При этом, как говорится в пресс-релизе Нацбанка, комиссии и вознаграждения не взимаются.

Получить личный кредитный отчет можно бесплатно один раз в год. Если требуется получить его большее количество раз, то доступ будет предоставляться за деньги.

Доступ к отчету через интернет избавит от необходимости посещать структурные подразделение Нацбанка, отмечает регулятор.

Межбанковская система идентификации действует с октября 2016 года на базе ЕРИП и его автоматизированной информационной системы "Расчет". МСИ представляет собой качественно новое единое банковское пространство, которое создано с целью предоставления возможности любому клиенту любого белорусского банка обслуживаться в цифровых каналах всех остальных белорусских банков без дополнительной процедуры идентификации (открытия счета, заявлений на подключение сервисов и т. д.).

Сейчас, по информации Нацбанка в МСИ уже присутствует информация о всех клиентах банков физических лицах.  Ежегодно за личным кредитным отчетом в Кредитный регистр обращаются порядка 6 тысяч жителей Беларуси.
 

 
 
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Нацбанк открыл Кредитный регистр для жителей Беларуси. Теперь физлица — клиенты всех белорусских банков могут самостоятельно получить свой кредитный отчет в...

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