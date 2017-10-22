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Крыжановский: "беременный человек" тоже может быть женщиной

23.10.2017 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По сообщениям СМИ стало известно, что МИД Великобритании обратился в ООН с предложением изъять из документов словосочетание "беременная женщина", заменив его на "беременный человек", дабы защитить права трансгендеров. Следует отметить, что эта идея уже вызвала резкую критику в среде феминисток.

Крыжановский: "беременный человек" тоже может быть женщиной
© Pixabay
Мужчина-трансгендер забеременел в Финляндии

Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поинтересовался мнением заместителя председателя ЛДПБ, заслуженного артиста Беларуси Евгения Крыжановского по этому поводу.

"Здесь имеется в виду, что женщина — это тоже человек! И в МИД Великобритании только одного хотят — чтобы женщину признали человеком! Потому что рядом, у наших соседей, есть понятия "чоловик" и "жинка". Вот "чоловик" — это мужчина, а "жинка" — это не "чоловик", — пошутил собеседник.

Крыжановский выразил полную поддержку инициативы британского МИД, поскольку (честно признался) боится потерять "шенген". А чтобы окончательно разобраться в вопросе материнства трансгендеров, собеседник Sputnik выразил готовность отправиться в командировку в Великобританию или в ООН, где мог бы лично встретиться с трансгендерами для выяснения всех обстоятельств, инициатив и тонкостей этого непростого вопроса.

Комментарий Евгения Крыжановского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Известный белорусский артист и политик Евгений Крыжановский прокомментировал предложения британского МИД о введении в документации ООН нового термина...

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