В Минске подросток падал с высоты 14-го этажа на глазах у прохожего

Управление Следственного комитета по Минску разбирается в обстоятельствах гибели 16-летнего подростка в Первомайском районе столицы .

"Сегодня около полудня юноша был обнаружен под окнами квартиры многоэтажного жилого дома. В этом доме он проживал в квартире вместе с родителями. Прохожий мужчина, вышедший на крыльцо подъезда, фактически и увидел, как упал подросток", — рассказала Гончарова.

По словам представителя СК, мужчина, ставший свидетелем трагедии, незамедлительно вызвал скорую помощь, однако медики констатировали смерть юноши.

Прибывшая следственно-оперативная группа в составе судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста и следователя провела осмотр места, где было обнаружено тело. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты 14-го этажа , где находится комната самого подростка.

"Сейчас следователи продолжают осмотр квартиры, в которой проживал 16-летний учащийся лицея. В том числе, сейчас мы работаем с компьютерной техникой, изучаем мессенджеры, переписку, опрашиваем родственников", — сказала Гончарова.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.