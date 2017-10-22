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В Минске подросток падал с высоты 14-го этажа на глазах у прохожего

23.10.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Управление Следственного комитета по Минску разбирается в обстоятельствах гибели 16-летнего подростка в Первомайском районе столицы.

"Сегодня около полудня юноша был обнаружен под окнами квартиры многоэтажного жилого дома. В этом доме он проживал в квартире вместе с родителями. Прохожий мужчина, вышедший на крыльцо подъезда, фактически и увидел, как упал подросток", — рассказала Гончарова.

По словам представителя СК, мужчина, ставший свидетелем трагедии, незамедлительно вызвал скорую помощь, однако медики констатировали смерть юноши.

Прибывшая следственно-оперативная группа в составе судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста и следователя провела осмотр места, где было обнаружено тело.  По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты 14-го этажа, где находится комната самого подростка.

"Сейчас следователи продолжают осмотр квартиры, в которой проживал 16-летний учащийся лицея. В том числе, сейчас мы работаем с компьютерной техникой, изучаем мессенджеры, переписку, опрашиваем родственников", — сказала Гончарова.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности гибели 16-летнего лицеиста, который выпал из окна...

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