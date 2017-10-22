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В Минске подросток падал с высоты 14-го этажа на глазах у прохожего
23.10.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Управление Следственного комитета по Минску разбирается в
"Сегодня около полудня юноша был обнаружен под окнами квартиры многоэтажного жилого дома. В этом доме он проживал в квартире вместе с родителями. Прохожий мужчина, вышедший на крыльцо подъезда, фактически и увидел, как упал подросток", — рассказала Гончарова.
По словам представителя СК, мужчина, ставший свидетелем трагедии, незамедлительно вызвал скорую помощь, однако медики констатировали смерть юноши.
Прибывшая следственно-оперативная группа в составе судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста и следователя провела осмотр места, где было обнаружено тело.
"Сейчас следователи продолжают осмотр квартиры, в которой проживал 16-летний учащийся лицея. В том числе, сейчас мы работаем с компьютерной техникой, изучаем мессенджеры, переписку, опрашиваем родственников", — сказала Гончарова.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности гибели 16-летнего лицеиста, который выпал из окна...
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