﻿ Фестиваль в лицах: молодежь со всего мира побывала в Сочи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль в лицах: молодежь со всего мира побывала в Сочи

23.10.2017 18:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Необычайно насыщенной была неделя, проведенная участниками фестиваля в Сочи — новые друзья, встречи с такими известными людьми как французский писатель Фредерик Бегбедер, мотивационный оратор Ник Вуйчич, со знаменитыми спортсменами и моделями, актерами и режиссерами, певцами и музыкантами (на образовательных площадках выступили более 1,3 тыс спикеров), танцевальные баттлы, торжественные шоу открытия и закрытия, на которых побывал и пообщался с участниками фестиваля президент России Владимир Путин.

Проводили много времени участники ВФМС не только на образовательных и политических площадках, но и на всей территории Олимпийского парка. Воркаут, футбол, танцы, йога, конкурсы — были доступны самые разные развлечения.

Большинство из иностранных участников впервые побывали в России и у некоторых появилось желание вернуться еще раз — например, на учебу.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 тысяч человек из 188 стран, яркие лица и характеры - смотрите в фотоленте Spunik, какими были участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тонкости обучения в автошколе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика