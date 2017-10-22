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Фестиваль в лицах: молодежь со всего мира побывала в Сочи
23.10.2017 18:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Необычайно насыщенной была неделя, проведенная участниками фестиваля в Сочи — новые друзья, встречи с такими известными людьми как французский писатель Фредерик Бегбедер, мотивационный оратор Ник Вуйчич, со знаменитыми спортсменами и моделями, актерами и режиссерами, певцами и музыкантами (на образовательных площадках выступили более 1,3 тыс спикеров), танцевальные баттлы, торжественные шоу открытия и закрытия, на которых побывал и пообщался с участниками фестиваля президент России Владимир Путин.
Проводили много времени участники ВФМС не только на образовательных и политических площадках, но и на всей территории Олимпийского парка. Воркаут, футбол, танцы, йога, конкурсы — были доступны самые разные развлечения.
Большинство из иностранных участников впервые побывали в России и у некоторых появилось желание вернуться еще раз — например, на учебу.
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25 тысяч человек из 188 стран, яркие лица и характеры - смотрите в фотоленте Spunik, какими были участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
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