Фестиваль в лицах: молодежь со всего мира побывала в Сочи

Необычайно насыщенной была неделя, проведенная участниками фестиваля в Сочи — новые друзья, встречи с такими известными людьми как французский писатель Фредерик Бегбедер, мотивационный оратор Ник Вуйчич, со знаменитыми спортсменами и моделями, актерами и режиссерами, певцами и музыкантами (на образовательных площадках выступили более 1,3 тыс спикеров), танцевальные баттлы, торжественные шоу открытия и закрытия, на которых побывал и пообщался с участниками фестиваля президент России Владимир Путин.

Проводили много времени участники ВФМС не только на образовательных и политических площадках, но и на всей территории Олимпийского парка. Воркаут, футбол, танцы, йога, конкурсы — были доступны самые разные развлечения.

Большинство из иностранных участников впервые побывали в России и у некоторых появилось желание вернуться еще раз — например, на учебу.