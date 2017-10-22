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Белорусский мошенник погорел в России на превышении скорости
23.10.2017 21:45 — Разное | Ежедневник
В Смоленской области России задержан белорус, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества на территории Витебской области.
Такая информация размещена на сайте МВД России, сообщает
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В Смоленской области России задержан белорус, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества на территории Витебской области.
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