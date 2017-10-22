Белорусский мошенник погорел в России на превышении скорости





В Смоленской области России задержан белорус, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества на территории Витебской области.

Такая информация размещена на сайте МВД России, сообщает БЕЛТА. Во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Десногорске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил установленный скоростной режим. При проверке документов по информационным базам полицейские выяснили, что 26-летний белорус находится в межгосударственном розыске с декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что белорус, проживая на территории Витебской области, входил в доверие к знакомым и просил в долг деньги на создание фирмы. Завладев денежными средствами, он переехал в город Рославль Смоленской области. В настоящее время мужчина задержан по ст.91-92 Уголовно-процессуального кодекса России. О задержании сообщено инициатору розыска.