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Рекордный замах: около 650 человек в колясках занимались физкультурой
23.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Около 650 человек в инвалидных колясках собрались в столице Колумбии, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Эти люди занимались физкультурой на протяжении двух часов без перерыва.
В мероприятии участвовали люди всех возрастов и из разных стран мира. Помогала устанавливать рекорд ритмичная музыка и инструкторы, которые также находились в колясках.
Предыдущий рекорд был установлен в Японии — тогда физические упражнения выполнялись на протяжении полутора часов, однако участников было больше — порядка 700.
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Очередной мировой рекорд установлен в Боготе людьми в инвалидных колясках. Смотрите на видео, как проходило самое массовое занятие физкультурой.
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