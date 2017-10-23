Сделано в Беларуси. Медиа, общепит, туризм и услуги: «БДГ», империя Хвастовича и главные рестораторы



bdg.by

Кому понадобились «Дудутки», как создавалась «БДГ», в чьих ресторанах кушают белорусы и почему распалась футбольная империя Хвастовича. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют первую часть истории сектора услуг в 1991-2016 годах.

Дремлющие возможности

Зарегулированность сферы услуг стала главной причиной того, что этот сектор белорусской экономики не получил заметного развития и не стал источником первоначального накопления капитала как в странах бывшего социалистического блока и большинстве государств СНГ. Если до середины 1990-х здесь наблюдалась позитивная динамика, то после изменения экономического курса услуги застыли в развитии. В ряде ниш (охранная деятельность) государство установило свою монополию. В итоге доля услуг в ВВП страны и доля занятости населения в этой сфере остается низкой.

Высокий порог входа, обусловленный сложностью регистрации и развития, слабая конкуренция, проблемы с кадрами сказались на уровне качества услуг. Поэтому приход на белорусский рынок таких крупных игроков как McDonald`s и Tez Tour позволил им сравнительно быстро и легко стать лидерами в своих нишах. Для повышения качества и своей конкурентоспособности с начала 2010-х годов белорусский бизнес активно использует франчайзинговую модель.

Проблемы в промышленном секторе, приведшие к массовым сокращениям рабочих заводов и фабрик, заставляют власти переосмыслить важность этого сектора с точки зрения трудоустройства населения страны. Их действия по либерализации отношений могут стать важным импульсом для развития сектора и повышению его роли в экономике страны.

1991

Издатели Будинас и Потупа

Издательская деятельность становится источником первоначального накопления капиталов для многих бизнесменов постсоветского пространства. В начале 1990-х годов в Беларуси создаются несколько бизнесов по созданию и распространению печатной продукции. Некоторые из них, как «Полифакт» Евгения Будинаса и «Эридан» Александра Потупы, становятся известны за пределами Беларуси.





фото: panoramio.com

«Полифакт» создается в 1989 году. Компания начинает с издательства литературы (самый известный проект - серия «Итоги века», в которую входят сборники «Фантастика века», «Детективы века», «Сказки века», «Строфы века») и супевыгодного производства ценных и защищенных бумаг. На пике своего развития холдинг охватывает свыше 10 направлений. Отделение издательства работает в Москве.





Евгений Будинас, фото: 90s.by

Во главе бизнеса стоит родившийся в Москве литовец Евгений Будинас. Он получает образование в Вильнюсском радиотехническом училище, заочно учится в радиотехах Рязани и Минска, а в середине 1960-х годов оседает в белорусской столице. Некоторое время будущий бизнесмен работает монтером в городском автотресте, начинает публиковаться (в газете «Знамя юности») и почти двадцать лет (в 1972-1990 годы) работает в Агентстве политических новостей (нынешнем РИА «Новости»).





фото: ay.by

В 1994 году под эгидой «Полифакта» создается музей материальной культуры «Дудутки», в котором воссоздается жизнь белорусских усадеб XIX века. При «Дудутках» Евгений Будинас получает в пользование 169 гектаров земли «для организации приусадебного хозяйства», строит колбасную фабрику, сыроварню, занимается международными перевозками. Однако после 1994-1996 годов ситуация в бизнесе для него ухудшается и в 1997 году он продаст «Полифакт» и другие активы. «Дудутки» достанутся банкиру Виктору Шевцову.





Александр Потупа, фото: potupa.com

В конце 1990-х годов и в 2000-е Евгений Будинас занимается общественной деятельностью. 4 октября 2007 года он умрет после продолжительной болезни.

Александр Потупа – по образованию физик, кандидат физико-математических наук. Созданная и возглавляемая им в течение 1989-1996 годов издательско-полиграфическая компания «Эридан» публикует серии фантастики, издает журналы фантастики, которые со свистом расходятся по бывшему СССР, а также сборники детективов Агаты Кристи, Джеймса Хэдли Чейза и Эрла Стенли Гарднера. «Эридан» первым в Советском Союзе выпускает Бродского, открывает и публикует произведения новых авторов. В начале 1990-х годов компания Александра Потупы издает и собственный сборник «Ловушка в цейтноте». По количеству выпущенных книг «Эридан» находится впереди всех государственных издательств Беларуси вместе взятых.

С середины 1990-х годов интерес населения к книгам уменьшается, при этом растет конкуренция на издательском рынке. И «Эридан» постепенно уходит с него. Александр Потупа с 1992 года возглавляет Центр исследований будущего, который занимается прогностическими и социологическими исследованиями, а также преподает. В 2001 году он избирается президентом Белорусского союза предпринимателей и будет возглавлять его до 2007 года. В 2009 году он входит в состав Общественно-консультативного совета при Администрации президента Республики Беларусь.

Александр Потупа скончается 1 июня 2009 года. В американском университете Диксона с 2009 года получают его именную стипендию.

Расцвет футбольной империи Хвастовича

Годом ранее совладелец предприятия «Сонет» (собирает суперпопулярные на постсоветском пространстве компьютеры «Балтик») и кооператива «Березка» (производит мебель) Евгений Хвастович выкупает у БФСО «Динамо» национальное футбольное достояние – чемпиона СССР-1982 года минское «Динамо». На протяжении семи сезонов, в течение которых «Динамо» Хвастовича будет выступать в белорусском первенстве, оно шесть раз завоюет золотые медали. Для сравнения: за 18 сезонов «Динамо» Чижа, который станет владельцем контрольного пакета клуба в 1998 году, команда выиграет чемпионат один раз – в 2004 году.





фото: footballinussr.fmbb.ru

Получив контроль над «Динамо», Евгений Хвастович создает на его базе закрытое акционерное общество «Динамо». Кроме него, акционерами клуба становятся бизнесмены Владимир Эфрон (Банк «Олимп»), Александр Сманцер («Химпромагроинвест» и «Магнатбанк»), Александр Калинин («Белатракцион») и сами футболисты.





Евгений Хвастович (слева), фото: ok.ru

В 1990-е годы Евгений Хвастович расшяет свою футбольную империю. Под его контроль перейдет дубль минского «Динамо» (команда «Беларусь»), который скоро выйдет в высшую лигу и как «Динамо-93» станет соперничать со старшей командой. В один из сезонов оба клуба станут участниками еврокубков, и это приведет к проблеме у функционеров УЕФА. Через несколько лет, использовав этот прецедент, они наложат вето на участие в европейских турнирах команд с одними и теми же владельцами. В 1995 году Евгений Хвастович выкупит у агента Сергей Корнеева футбольный клуб «Молодечно», чуть позже у Якова Шапиро – «Атаку-Аура». В 1996 году структуры бизнесмена станут владельцами 50% акций иерусалимского «Хапоэля» и его футбольной инфраструктуры. Евгений Хвастович также задумывается о приобретении сантандерского «Расинга».

Бизнес Власовой и юристы из рейтингов

С 1990 года юридические услуги начинает оказывать компания «Юридическая лаборатория», которую вместе с Натальей Козыренко создает кандидат юридических наук Лилия Власова.





Лилия Власова, фото: eurobelarus.info

В 1996 году компания, которая сопровождает процессы приватизации госсобственности, преобразуется в бизнес «Власова и партнеры». В 2007 году в результате объединения с «Михель и партнеры» создается один из крупнейших игроков юридического рынка «Власова, Михель и партнеры». Компания образует стратегический альянс с балтийской фирмой Tark Grunte Sutkiene.

Лилия Власова является председателем правления Белорусского общественного объединения юристов-хозяйственников и общественной организации «Белорусский фонд SOS - Детская деревня». Сын Лилии Власовой — Борис — преуспевающий бизнесмен, владелец известного туроператора Merlintour.

«Власова, Михель и Партнеры» входит в число лидеров рынка юруслуг Беларуси по версии многих международных организаций и исследователей.

По версии International Financial Law Review (IFLR 1000), определяющего лучшие юридические практики в области финансового и корпоративного права, в 2010-е годы, кроме «Власова, Михель и партнеры», к лидерам белорусского рынка отнесены компании «Степановский, Папакуль и Партнеры», «Боровцов и Салей» (в 2015 году к ней присоединяется «Юрзнак»), «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» (в 2015 году она поглощает «Арчер Лигал»), «Верховодко и партнеры», «Алейников и партнеры» (бывшая «Юридическая группа «Аргумент»), Revera и др. Также на рынке присутствуют известные практики из соседних стран – «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Россия, в 2011 году компания поглотит минский офис Magisters), Sorainen (Эстония), Arzinger & Partners (Германия), Cerha Hempel Spiegefield Hlawati (Австрия) и др.

Бытовые регуляторы

В 1990 году прекращает существование Министерство бытового обслуживания населения БССР, которым на протяжении длительного времени (с 1978 года) руководит Алла Гриб.

По ее инициативе предприятия отрасли первыми в республике переводятся на полный хозрасчет, самофинансирование и самоокупаемость. В 1990 году они на несколько месяцев объединятся в Белорусскую хозяйственную ассоциацию предприятий бытового обслуживания населения, а потом станут новым, но достаточно лояльным регулятором – Белорусским республиканским союзом предпринимателей бытового обслуживания населения («Белбытсоюз»). Вольница в отрасли закончится в 2000 году, когда будет создано государственное объединение «Белбыт» при Совмине Беларуси. В 2001 году «Белбыт» станет одной из структур Министерства торговли.

Аттракционы Калинина

В топ-25 самых влиятельных бизнесменов Беларуси начала 1990-х входит генеральный директор Республиканского арендного предприятия «Белаттракцион» Александр Калинин.

Выпускник планово-экономического факультета белорусского нархоза становится одним из пионеров игорного бизнеса страны. С советских времен «Белаттракцион» эксплуатирует аттракционы в парках отдыха. Александр Калинин, ставший у его руля в 1987 году, развивает бизнес за счет ночного клуба, в котором открываются казино, бильярдные залы, устанавливаются игровые автоматы. Компания сама производит игровые автоматы на мощностях «Горизонта».

Позже «Белаттракцион» будет акционирован. В новых условиях, которые наступают после смены власти в 1994-1996 годах, Александр Калинин будет вынужден оставить пост главы «Белаттракциона», с 2003 года он займется личным бизнесом. Его компания «Евроатра» в середине 2000-х годов будет эксплуатировать залы игровых автоматов в нескольких городах страны, но к началу 2010-х свернет деятельность.

Сам Александр Калинин активно продвигает интересы бизнеса в рамках Белорусского союза предпринимателей и с 2007 года возглавляет это общественное объединение.

Бизнес с женским лицом

фото: cwer.su

В 1990 году группа журналистов и молодых политиков Могилевщины, среди которых депутат Александр Лукашенко, создают газету «Толока». Вскоре на ее базе вырастет крупный издательский холдинг, работающий в сегменте недорогих журналов для женской аудитории - домохозяек, садоводов, мам и пр.

Бизнесом на начальной стадии его становления руководит Александр Санчук, а после его смерти выпускница факультета журналистики БГУ Татьяна Санчук. При ней ИД «Толока» превращается в международную структуру, которая создает дочерние предприятия в России и Украине и активно продвигает более 30 изданий в Казахстане, странах Балтии и даже в Германии и США.

Образование от «Мока»

С 1990 года журналистка и издатель Ольга Мокина предлагает в Минске невиданную даже в масштабах СССР услугу – обучение в платной гимназии, которая получает название «Мока».

Первым учеником «Моки» становится сын Ольги Егор. Гимназия долгое время считается одним из самых престижных учебных заведений Беларуси: упор в ней делается на иностранные языки, заведение не практикует домашние задания. В 1998 году «Мока» первой пройдет государственную аттестацию и получит право в течение пяти лет выдавать свидетельства и аттестаты государственного образца. В 2000 году, когда Ольга Мокина переедет в Монако, частная гимназия будет преобразована в государственную Минскую лингвистическую гимназию.

Муж Ольги Мокиной погибнет в октябре 1993 года у стен Белого дома в Москве.

В Беларуси будут открыты еще несколько частных учебных заведений. Белорусские бизнесмены попытаются инвестировать в образование и за рубежом. Самой известной попыткой станет проект по созданию Magna Carta College в Оксфорде, в который 5,5 млн фунтов вложит совладелец «Трайпла» Владимир Япринцев. Коллеж будет позиционировать себя как бизнес-школа для граждан Беларуси и СНГ, но просуществует недолго.

Начало «Славянского базара»

В Витебске проводится первый «Славянский базар», в следующем году стараниями его бессменного директора Родиона Басса он приобретет статус международного фестиваля.

«Славянский базар в Витебске» - одно из самых значимых музыкальных мероприятий в Беларуси и регионе.

Стритфуд от «Хутка-Смачна»

Создается компания «Экспресс-сервис-91», которая становится пионером в развитии белорусского стритфуда.

На пике ее развития под крылом этого бизнеса работает около 20 киосков «Хутка-Смачна», продающих белорусские хот-доги и другой fast-food. Также в ее структуре магазины-кулинарии, кафе и цех деревообработки в Узденском районе.





фото: freesmi.by

В 2014 году претензии к владельцам «Хутка-Смачна» предъявит милиция – некоторые киоски незаконно продают спиртное. Но настоящие проблемы у сети начнутся с 2015 года, когда Министерство антимонопольного регулирования и торговли из-за выявленных нарушений закроет семь заведений сети. К концу 2016 года продолжает функционировать 6 киосков «Хутка-Смачна».

В 2015 году МАРТ закроет несколько заведений еще одного «народного» бренда». В поле зрения антимонопольщиков попадут кафе «Сайгон» на рынке «Ждановичи». Некоторые из заведений, которые имеют разных владельцев-уроженцев Вьетнама, не возобновят работу.

«ФИТ» Остроуха

Андрей Остроух основывает одну из первых частных телекомпаний Беларуси – «Фабрику информационных технологий». «ФИТ» создает собственный контент и продает его государственному телевидению.

В 2002 году «ФИТ» станет соучредителем «Второго национального телеканала» (ОНТ), в котором получит 20-процентную долю. Андрей Остроух около года будет возглавлять структуру, но потом уступит кресло директора Юрию Козиятко.

В конце 2000-х годов бизнесмен попытается выйти в новые ниши. Он создаст первое в стране интернет-телевидение ITV.BY и вместе с TUT.BY и «М25» через рекламное агентство «Веб Эксперт» попытается контролировать потоки рекламы на крупных интернет-ресурсах (TUT.BY, Mail.ru, Odnoklassniki.ru), в соцсетях и других площадках.

Частные телеканалы открываются в регионах. Крупными по местным меркам производителями собственного контента и его трансляторами становятся компании «Телеком-Гарант» и «ФилТВ». Первую из них в 1991 году в Орше создает Георгий Копылов. Под брендом «Телекомпания СКИФ» вещание ведется в Орше, Витебске, Полоцке, Борисове и Бобруйске, в лучшие времена аудитория составляет около полумиллиона зрителей. Бизнесмену также принадлежат радио и газета «Телеком-экспресс» в Орше и газета «Витебский проспект» в Витебске.

«ФилТВ» - это проект Виталия Филинского. Телевидение вещает в Гомеле, бизнесмен также продает рекламу на «Радио Рокс-М» в Гомельской, Могилевской, Брестской, Гродненской и Витебской областях, издает газеты «Телевизор» и «Программа» и владеет небольшим торговым центром.

1992

Главные рестораторы страны





фото: blackdoor.by

В этом году Вячеслав Потемкин открывает бар «Вена» - одно из культовых заведений 1990-х. Позже на этом месте появится клуб-бар The Black Door.

Вячеслав Потемкин – один из первых инвесторов в белорусский общепит. В 1990-е появляются еще несколько проектов. Среди них «Стейкхауз» Александра Пархимчика, из которого вырастет одна из крупнейших ресторанных империй Минска, и популярное до сих пор заведение ныне покойного итальянца Маурицио Дзанини «Бергамо».

В 1993 году начинает свой долгий путь в этом бизнесе Павел Полонский. Он управляет пиццерией «Дока-Пицца», ставшей первым франчайзинговым проектом в истории Беларуси. Франшиза приобретается у известного российского бизнесмена Владимира Довганя. На пике под управлением Павла Полонского будет находиться свыше дюжины заведений различных собственников, среди которых «Эль помидоро», «Госцi», «Семь комнат», «Территория», «Старое русло». В проектах ресторатор обычно участвует как миноритарный акционер.

В середине 1990-х годов создает свой бизнес Михаил Пронин – владелец таких заведений, как «Трактир на Парковой», «Мон кафе», Seven, «Чехов».

В 1997 году открывает «Гасціны маентак» начинающий свое восхождение в большой бизнес Юрий Чиж. Он также вкладывает деньги в ресторан La Crete d’or, кондитерские «Салодкi фальварак», создает клуб «Овертайм» и выкупает ресторан «У Францыска». В 2010-е годы его последним проектом в общепите станет «Бухара». Далее управление некоторыми заведениями он передаст Павлу Полонскому. Но этот период не будет долгим.





фото: Андрей Полетило

Достаточно крупный бизнес формирует с 1999 года Борис Грубнов. Ему принадлежат рестораны «У ратуши 0,5», «Гурман» и сеть пиццерий. Особенно знаменит в середине 2000-х годов «0,5». Вот как его описывает в «Огоньке» известный российский журналист Андрей Колесников, побывавший в «0,5» во время визита президента Путина: «Здесь пиво лилось рекой и играл американский джаз. Люди, которые здесь сидели, могли бы украсить собой любой московский или гамбургский пивной бар. Если бы пересадить эту компанию в лондонский паб, а компанию англичан из этого паба в минский «0,5», никто и не заметил бы подмены, в том числе и из них же».

Борису Грубнову также принадлежит сеть магазинов-кулинарий «Гурман».





Вадим Прокопьев, фото: kyky.org

С 2003 года начинает работу и сразу же приобретает бешеную популярность у бизнес-кругов News Café. Заведением управляет, наверное, самый известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев. Первую закалку в этом бизнесе воспитанник Минского суворовского училища получает в клубе Bronx и располагавшемся там ресторане Parmigiano. Ресторатор управляет заведениями нескольких групп инвесторов, имея в капитале небольшие доли. В их число попадет советский «Потсдам», перешедший на некоторое время в собственность пивзавода и ставший «Крыницей». Когда у завода и города его выкупит Анатолий Садовский, ресторан под руководством Вадима Прокопьева станет элитным Grand Café.

В 2013 году Вадим Прокопьев «взорвет» рынок открытием эпатажного клуба Blondes & Brunettes. Но этот проект станет концом его сотрудничества с Анатолием Садовским и Иваном Малько. Еще один проект, с которым войдет в историю Вадим Прокопьев, это Bistro de Luxe – детище владельца сети салонов керамической плитки Дмитрия Лазаря.

Анатолий Садовский и Иван Малько расширят свои бизнесы за счет сети Union Cafe и некоторых других заведений.

Своими заведениями общепита с середины 2000-х годов обрастают ретейлеры и девелоперы. Владельцы гипермаркетов «Корона» Павел Топузидис и Виктор Петрович открывают в каждом комплексе а-ля столовые «Пит Stop» и пиццерии «Амстердам», а потом, в 2011 году, возводят элитный Robinson Club на Минском море.

Девелопер Анатолий Тернавский из «Юнивест-М» откроет ресторан Bella Rosa, пиццерии Limoncello и реконструирует старинную усадьбу Ваньковичей в одноименный ресторан-клуб.

На сегменте суши, который до этого активно развивает российской «Белросинтер», сосредотачиваются в 2007 году Тигран Манукян и его сын Вачаган. Конкурентное know-now их «Суши весел» - минимум стационара и развитие доставки суши на дом.

В конце 2000-х годов в ресторанный сегмент идет владелец супермаркетов Bigzz Борис Лукомский. В его сеть входят «Справа», «Стравінскі», «Чумацький шлях», Doodah King, Coyote, Cuba Libre, «Мараскино», Feelini, потом Molt & Hops и Soya. Ресторанный бизнес развивается в рамках «Барбарис Групп».

В привязке к своему основному бизнесу – торговле пивом через компанию «Пивной ряд» - в рестораны инвестирует Андрей Захаров. Он откроет два «Гвоздя», еще несколько заведений, а потом попытается поучаствовать в проекте «Друзья», но будет вынужден уйти из него. Основным владельцем «Друзей» является Виктор Савчук – владелец многопрофильного бизнеса по торговле оборудованием и производству продуктов питания. Виктору Савчуку также принадлежат франшизы на Texas Chicken и Hesburger.

Примерно в это время начинает бизнес Лев Зайдес. Он открывает «Кушавель», «Тусэ», «Дачу», активно занимается кейтерингом. В 2012 году «Наша ресторанная группа», которую он создает с партнерами, оказывается втянутой в резонансный конфликт, связанный со строительством развлекательного комплекса недалеко от мемориала «Куропаты». В новом амбициозном проекте «Бульбаш-Холл» общественность возмущает также название будущего заведения.

В начале 2010-х годов латвийский бизнесмен Сергей Пушной на месте кофеен Double Café, с которых он начинает ресторанный бизнес в компании с Ником Устиновым, начинает личный проект - создание сети кафе Golden Cafe. Сеть расширяется – в 2016 году бизнесмен выкупает знаменитую «Березку».





фото: studioforms.ru

Одна из самых звучных фамилий в ресторанном бизнесе начала и середины 2010-х годов –Алексей Садовой. Он управляет сетью модных заведений ID bar, «Герои», «Бессонница», «Счастье есть!», «Курилка», открывает первые барбершопы. Алексей Садовой – сын бывшего экс-директора «Белтехэкспорта» и акционера Оршанского авиаремонтного завода Александра Садового. Он ресторатор по образованию, учится в Москве по специальности «менеджер в ресторанном бизнесе и клубной индустрии».

Из регионалов к известным персонам ресторанного рынка Беларуси в первую очередь следует отнести витебчанина Константина Филиппова. Он создает успешный бренд «Арена», под которым объединены около двух десятков заведений в северной столице Беларуси - Аrena-pizza, Arena-deserto, «Арена-суши», «Арена-гриль». Константин Филиппов первым приводит на рынок бренд Baskin Robbins.

Увеличение числа торговых центров приводит к развитию такого направления общепита, как фуд-корт. Один из крупнейших бизнесов создает компания «Камена», которой принадлежат бренды Pizza Smile, «Манга», «Блинок», Good Burger, Smetana, а также кафе и бары «Союз On-line», «Т-34», «Закон бутерброда» и другие.

Рождение «БДГ»





Петр Марцев (в центре) и редакция БДГ, фото: bdg.by

Филолог по образованию и глава минского корпункта «Коммерсантъ» Петр Марцев начинает самый яркий медийный проект независимой Беларуси - «Белорусская деловая газета».

Первоначально проект работает под брендом «Биржи и банки: Белорусская деловая газета». Издает газету, которая превращается в одного из самых влиятельных медийных ресурсов 1990-х и начала 2000-х годов, компания «Марат». Также Петр Марцев запускает еще один проект – газету «Имя» (выходит 1995-1999 годах), которая пользуется не меньшей популярностью.

«Юбилейное» казино

Открывается первое официальное казино – в гостинице «Юбилейная» устанавливается рулетка и столы для блэк-джека. Начинается игровая эпоха в истории Беларуси.

Казино в «Юбилейке» продолжает существовать, им управляет один из старожилов рынка – компания «Юсат». Всего к 2016 году Министерством налогов и сборов Беларуси будут выданы лицензии на содержание казино более чем 25 операторам, среди которых есть несколько пионеров – ПК «Эмир» («Эмир»), «Ново-ВР» («У Адмирала»), «Плюс» (казино в «Белой Веже»), «Дакарай» (точка в гостинице «Минск»).

Всего лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса в 2016 году имеет 101 юридическое лицо, включая операторов залов игровых автоматов (крупнейшие игроки – «Единая призовая система «Флэш-Рояль», «СТЭКВиктори»), букмекерские конторы («Статус-Кво», «Марафон», «БетСити», «ФавБетБел») и тотализаторы.

1993

Ресторанная империя Пархимчика

Выходец из системы «Минотеля» Александр Пархимчик начинает свой первый ресторанный проект – «Стейкхауз». В ресторане работает повар из Сербии Илия Томашевич, за его стейками выстраивается очередь даже на улице.





фото: vetliva.ru

С именем Александра Пархимчика связаны не менее десятка заведений общепита в Минске. Он стоит у истоков «Пана хмелю», а также сетей кафе Olivо (появившихся на местах «Кубика» и «Паляўнічага») и Fresh Café (на местах «Бригантины» и «Батлейки»). У своего борисовского земляка, главы ФПБ Леонида Козика, он получит площадку типографии и откроет на ее месте рестораны «Ренессанс» и «Фрески». Ему принадлежат The Snack Studio (бывший «Безе») и «Публика» (бывшие Saloon и «Пропеллер»), он участвует в «Дрожжи Юнайтед», «Барже», Carpaccio. Действующие рестораны бизнесмена объединены в группу ЛСР - «Любимые Рестораны Столицы».

Компании Александра Пархимчика – одни из крупнейших арендаторов зданий на пр. Независимости.

«Алатан» и туристические лидеры

Создается туристическая компания «Алатан» - пионер и лидер белорусского туристического бизнеса 1990-х. Ее совладельцем и многолетним директором является будущий член Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совмине Беларуси и один из учредителей Республиканского союза туристических организаций Александр Нехай.





Александр Нехай, фото: tio.by

Компания, которая будет переименована в сначала в «АлатанАвиатур», потом – в «АлатанТур», сразу же заявляет о себе как о крупнейшем игроке белорусского рынка. Она первой предлагает чартерные перевозки, развивает и в отдельные периоды контролирует целые «несоветские направления» (Болгарию, Кипр), создает собственный автобусный парк и вывозит туристов в Европу. На пике развития у «АлатанТура» работает свыше 20 точек продаж на территории Беларуси, у нее крупнейшая частная сеть продажи авиабилетов. Владельцы бизнеса задумываются о создании собственной авиакомпании и инвестировании в гостиничную сеть.

Экономические условия, в которых развивается белорусский туристический бизнес с конца 1990-х годов, стремительный рост новых компаний в России, Турции и Египте и ограниченные возможности по перевозке ставят крест на самостоятельном развитии белорусских компаний. Практически все они с начала и середины 2000-х годов становятся агентами «старших братьев» – российских туркомпаний. На этом фоне Александр Нехай в 2006 году выходит из бизнеса «АлатанТур» и становится инвестором в стритретейл. В частности, он является собственником ресторана «Товарищ».

По агентскому пути идут практически все значимые компании, работающие в туристической отрасли Беларуси. Это «Санни Трэвел» Александра Ванюкова, «Внешинтурист» Владимира Маковского, «СМОК Травел» почетного консула Бахрейна в Беларуси Рафаэла Мусаева, «Мерлинтур» Бориса Власова, «Топ-Тур» Ивана Чура, «Ростинг» Михаила Капцевича, «АэроБелСервис» Сергея Смирного и др.

Создание ИПМ

В этом году историк-экономист, бывший директор финансовой и консалтинговой компаний «ФИКО» и «Систембизнесконсалтинг» Павел Данейко вместе с партнерами создает Институт приватизации и менеджмента. Задачей учреждения становится развитие бизнес-образования.





Павел Данейко, allminsk.biz

В 1990-х годах ИПМ сотрудничает с несколькими британскими бизнес-школами и получает у них аккредитацию на учебные программы. С 1998 года в рамках гранта Фонда «Евразия» начинается многолетнее сотрудничества с польским Университетом Козьминского. С 2001 года ИПМ и Университет Козьминского предлагают владельцам белорусских бизнесов и топ-менеджерам совместную программу Executive MBA. Через нее пройдут сотни известных и успешных белорусских предпринимателей.

ИПМ участвует в процессе разгосударствления и приватизации. Самым известным станет участие его специалистов в приватизации «Милавицы». Выходец из ИПМ Дмитрий Дичковский на долгие годы возглавит фабрику, а потом созданный на его базе холдинг Silvano Fashion Group.

Павел Данейко станет депутатом Верховного совета 12-го созыва, а после 1996 года будет работать в исследовательском центре при Европейском гуманитарном университете. В 2011 году он вернется в ИПМ в качестве генерального директора Бизнес-школы ИПМ. До 2013 года Павел Данейко будет входить в наблюдательный совет Silvano Fashion Group.

Бизнесмены – чемпионы

«Футбольные» бизнесмены – не единственные, кто в 1991-2016 годах смогут вывести свои проекты на первые места.

В этом году свое первое золото в национальном хоккейном чемпионате завоевывает хоккейный клуб «Тивали». Он создается нефтетрейдером Игорем Макаедом на базе развалившегося минского «Динамо». «Тивали» прекратит существование в 2000 году, успев еще трижды выиграть чемпионат страны и став на долгий период базовым клубом для формирования сборной.





фото: smotri-gh-cinema.ru

Эстафету у Игоря Макаеда по вложениям в белорусский хоккей в начале 2000-х годов перехватит владелец контрольного пакета «Керамина» Анатолий Тютюнов. В 2001 году на базе хоккейного клуба «Минск» он создаст «Керамин-Минск». Команда дважды взойдет на высший пьедестал (в 2002 и 2008 годах) и дважды выиграет Восточно-Европейскую хоккейную лигу (в 2003 и 2004 годах). Частный хоккейный проект закончится в 2010 году расформированием команды.

Что касается других игровых видов спорта, то наиболее заметный след частные инвесторы оставляют в гандболе. В 2002 году будет создан БГК им. Мешкова – таким образом уроженцы Бреста братья Александр и Сергей Мешковы почтут память своего отца, гандбольного тренера Анатолия Мешкова. Александр Мешков является топ-менеджером «Газпрома». Бресткий БГК им. Мешкова станет достойным соперником флагману этого вида спорта в Беларуси – минскому СКА. Брестчане восемь раз станут чемпионами страны, причем трижды подряд в 2014-2016 годах.

Пять золотых медалей положит в свою копилку существующий с 2004 года баскетбольный клуб «Виталюр». Это проект владельца одноименного рыбного дистрибутора и ретейлера Александра Яцука. В клубе играет его сын и один из совладельцев бизнеса Юрий Яцук.

Автоматы Войнича

Основывает компанию «Белатра» Юрий Войнич.

Ей принадлежит клуб-ресторан, сеть игровых залов в ряде городов Беларуси, но известность компании в стране и за рубежом приносят разработки собственных игровых автоматов. Серьезную долю рынка «Белатра» имеет не только на постсоветском пространстве, но и в Латинской Америке. В Аргентине открывается дочернее дистрибуционно-сервисное предприятие.

В 2012 году компания Юрия Войнича подписывает соглашение с Министерством по налогам и сборам, согласно которому обязуется создать и внедрить систему мониторинга игорного бизнеса в Беларуси. Ее оператором становится совместный «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», на который возлагается обеспечение исправного функционирования системы в течение 10 лет. «Белатра» заменяет в этом проекте компанию «БТ Телекоммуникации» Владимира Пефтиева, с которой годом ранее отказывается продолжать сотрудничество американская компания GTECH (входит в итальянскую группу Lottomatica).

Также Юрию Войничу принадлежит салон по продаже BMW.

Появление Hepta и бизнес Василевича

Начинается история крупнейшего независимого игрока рекламного рынка Беларуси - Hepta Graphics. Основателем компании является Ирина Сак.

В 1995 году агентство начинает сотрудничать с западными брендами, а в 1998 году становится официальным представителем подразделений одного из крупнейших в мире коммуникационных холдингов Publicis - Publicis и Zenith Optimedia. В середине 2000-х годов под руководством пришедшего в этот бизнес в 1999 году Александра Василевича Publicis Hepta Group открывает офисы в Киеве, Тбилиси, Баку и Ереване.

В 2010-х годах Александр Василевич выводит на рекламный рынок новый бренд Vondel/Hepta, под крышей которого объединены все его и совместные бизнесы. Ирина Сак, переехавшая в Нидерланды, называется владельцем и директором MediaPub и Publicis Hepta.

Продолжение следует …