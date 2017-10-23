|
Зарплатные проекты Банка «Решение»: ориентация на успех
24.10.2017 00:00 — Разное | Ежедневник
Зарплатные предложения Банка «Решение» отличаются не только минимальными вознаграждениями за услуги, но и особой точностью ориентирования своего положения в бизнесе и в жизни.
О стоимости услуги цифры сами свидетельствуют о себе: зачисление зарплаты на карточку стоит от одной сотой доли процента зачисляемой суммы. То есть, 10 копеек за 1000 рублей в тарифных планах «Свой» и «Партнёрский». На общем фоне это, действительно, копейки. Как мелкие кочки на равнинной местности: двигаешься и не замечаешь.
А вот совершенно бесплатный в плане выпуска и обслуживания комплект карточек для ориентирования на финансовой местности серьёзно впечатляет. Ведь если сравнивать собственный бизнес с открытием новых земель и освоением неизведанных территорий, то карточки для деловых мореплавателей и бизнес-альпинистов, финансовых охотников и экономических старателей, промышленников и торговцев — дело первостепенной важности. Поэтому капитанам бизнеса и индивидуальным предпринимателям Банк «Решение» открывает зарплатные карточки VISA Platinum, а руководителям подразделений — VISA Gold.
Сотрудники предприятий, которые участвуют в
Отдельное внимание Банк «Решение» уделяет финансовой мобильности и высокой деловой манёвренности всех, кто бороздит просторы бизнес-вселенной.
Благодаря Мобильному банку, расход средств финансового жизнеобеспечения предельно рационализируется, а точность целеуказания и широкий спектр решаемых задач превращает привычный смартфон в сверхэффективный инструмент цифровой экономики. Причём, это касается жизни и бизнеса не только участников зарплатных проектов, но всех клиентов Банка «Решение».
Куда бы ни заносили участников зарплатных проектов Банка «Решение» волны делового океана, везде для пользователей тарифа «Все Банки» снятие наличных средств со своих карточек будет совершенно бесплатным в банкомате любого финансового учреждения, хоть на краю света.
А вернувшись домой из деловых походов и странствий, можно с лёгким сердцем отдать постоянно «капавший» на карту cash-back, то есть 2% от суммы безналичных платежей, совершённых с помощью Мобильного банка, — мальчишкам на пряники да девчонкам на заколки!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплатные предложения Банка «Решение» отличаются не только минимальными вознаграждениями за услуги, но и особой точностью ориентирования своего положения в...
|
Архив (Разное)
Комментарии