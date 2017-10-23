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Зименко: белорусские художники не уступают европейским

24.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пока в Минске уже в третий раз проходит масштабная выставка "Осенний салон", в Париже на Елисейских полях состоялась одна из крупнейших мировых выставок современного искусства "Осенний салон в Париже", чья история началась еще в 1903 году. В нынешнем году в столице Франции представлены работы художников более чем из 40 стран мира.

Зименко: белорусские художники не уступают европейским
© Sputnik / Артем Бордовский
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По итогам "Осеннего салона 2016" в Минске международное жюри заинтересовалось творчеством восьми белорусских художников. Александр Акуционок, Алексей Белько, Александр Бельский, Яна Войтик, Георгий Капустников, Семен Мотолянец, Алеся Скоробогатая и Федор Шурмелев вместе с куратором корпоративной коллекции Белгазпромбанка, искусствоведом Александром Зименко побывали в Париже, где открыли белорусскую экспозицию легендарного "Осеннего салона".

"Работы вызвали интерес. Настолько высокого уровня живопись, к сожалению, в Европе не так часто можно встретить. Хотя принципиально отличить работы белорусских художников от лучших представителей французской школы и вообще европейских мастеров просто невозможно", — считает Зименко.

За три дня выставку в Париже посетили более 30 тысяч человек. В этом году в "Осенний салон в Париже" прошел уже в 114 раз. Ожидается, что представители Сообщества "Осеннего салона в Париже" и международное жюри в ноябре приедут в Минск, чтобы выбрать победителей и участников белорусского "Осеннего салона 2017" для парижской экспозиции следующего года.

Беседу с искусствоведом Александром Зименко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Искусствовед Александр Зименко рассказал радио Sputnik Беларусь о недавнем визите в Париж белорусских художников, которых международное жюри пригласило к участию в...

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