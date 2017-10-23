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Молнию, чуть не убившую ребенка, сняла на видео его мать
24.10.2017 09:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время непогоды 12-летний мальчик гулял во дворе, и в тот момент, когда он вышел из-под навеса на газон, в землю буквально в метре от него ударила молния. Этот инцидент попал на видео, которое снимала его мать.
Она рассказала, что ребенок ходил под дождем и доказывал, что ничего не может произойти, когда молния ударила в его зонтик.
На видеозаписи видно, что школьник сначала прячется под зонтом, стоя под потоками воды из водосточной трубы, а затем выходит на газон. В этот момент рядом с ним в землю попадает молния и сразу же загорается забор.
Мать уронила телефон и побежала на помощь сыну. К счастью, он остался невредим.
Шторм, в ходе которого случился инцидент, произошел в городе Посадас в Аргентине. Во время непогоды были повреждены дороги и электросети, убито несколько животных.
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В Аргентине ребенок чудом остался жив после удара молнии, попавшей в землю прямо рядом с ним.
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