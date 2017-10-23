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Беларусь и Польша будут сотрудничать в области рационального использования трансграничных вод
24.10.2017 09:12 — Разное | Ежедневник
фото: s13.ru
Беларусь и Польша намерены подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Проект данного документа был обсужден на встрече рабочей группы по водным ресурсам, созданной в рамках работы белорусско-польской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
"В ходе встречи был обсужден проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, процедуры его согласования и подписания", - сообщается на официальном сайте Минприроды.
Кроме того, был рассмотрены вопросы об актуализации карт угроз и рисков наводнений на белорусско-польской границе.
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Беларусь и Польша намерены подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод,...
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