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Беларусь заняла второе место в рейтинге самых пессимистично настроенных стран мира

24.10.2017 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь заняла второе место в рейтинге самых пессимистично настроенных стран мира

Беларусь переместилась на второе место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, принимавших участие в исследовании. Ниже уровень потребительского доверия только в Греции – 52 пункта.

Индекс потребительского доверия Nielsen в Беларуси во втором квартале 2017 года составил 53 пункта, в то время как на протяжении второго-четвертого кварталов 2016 года он держался на уровне 55. При этом Беларусь переместилась на второе место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, принимавших участие в исследовании, пишет Thinktanks.by

Основным источником беспокойств для белорусов стал  рост цен на продукты питания (29%). По поводу национальной экономики волновались 27% потребителей, 25% переживали из-за удорожания коммунальных платежей, 24% — из-за сохранности рабочих мест. В Европе терроризм, занимавший первое место среди причин для опасений в 4 квартале 2016 года, уступил свою позицию экономике, на второе место вышла озабоченность здоровьем, а на четвертое - балансом между работой и личной жизнью.

Число белорусов, которые считают, что экономика страны переживает кризис,  не изменилось – их доля составляет 92%, как и в четвертом квартале 2016 года. При этом число белорусов, имеющих в своем распоряжении свободные денежные средства, возросло на 3 п.п. по сравнению с III кварталом 2016 года и составило 78%.

По сравнению с таким же периодом год назад, во 2-м квартале 2017 многие потребители склонны меньше экономить на новой одежде (53%, -7 пунктов), развлечениях вне дома (51%, -5 пунктов) и праздниках/коротких паузах (39%, -6 пунктов). В то же время большее количество респондентов переключается на более дешевые бренды (47%, +4 пункта).

В случае если ситуация в экономике  улучшится, большинство белорусов продолжит экономить за счет газа и электричества (29%), развлечений вне дома (17%) и переключения на более дешевые бренды (16%, +6 пунктов).

В целом Глобальный индекс потребительского доверия вырос за счет улучшения показателей по всем трем индикаторам. Во II квартале 2017 года 61% потребителей в мире оценивали свое финансовое положение как «хорошее» или «отличное», в IV квартале 2016 года таковых было 58%. На 3 процентных пункта стало больше оптимистично настроенных в отношении перспектив на рынке труда: с 50% до 53%.  Готовность тратить деньги возросла немного: с 46% до 47% во II квартале 2017 года.

Об исследовании

Исследование потребительского доверия Nielsen (The Nielsen Consumer Confidence and Spending Intentions Survey) проводилось в мае 2017 года. Всего было опрошено более 30 тысяч онлайн-потребителей из 63 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Выборка формировалась по половозрастным квотам для каждой страны с учетом количества пользователей интернета в конкретной стране.

 
 
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Беларусь переместилась на второе место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, принимавших участие в исследовании. Ниже уровень потребительского...

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