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Путин подписал первый указ о вступлении в гражданство РФ с принесением присяги

24.10.2017 11:33 — Разное | Ежедневник  
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Путин подписал первый указ о вступлении в гражданство РФ с принесением присяги

фото: tass.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России, содержащий требование о принесении новыми гражданами присяги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, гражданами России станут 62 человека, а также их дети. В документе отмечается, что они «приобретают гражданство РФ со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ». Это требование не касается детей, не достигших 18 лет — они станут гражданами после принесения присяги их родителями, пишет rosbalt.ru.

Указ вступает в силу с 23 октября 2017 года.

В июле в России был принят закон, касающийся введения присяги для новых граждан РФ, а также отзыва гражданства у террористов. До этого Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России, содержащий требование о принесении новыми гражданами присяги. Документ опубликован на...

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