Число ИП в Беларуси продолжает снижаться

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В Беларуси продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей. На 1 октября на учете в налоговых органах состояло 235 450 ИП. Это на 545 ипэшников меньше, чем на начало этого года.

Число ИП в Беларуси сокращается уже третий год: за 2016-й их поубавилось на 4,8 тысячи, а за 2015-й — почти на 8,2 тысячи, пишет tut.by .

С начала года число ИП выросло только в Минске (до 72 028), а в Гомельской области их количество не изменилось (26 532). В остальных регионах индивидуальных предпринимателей по сравнению с началом нынешнего года стало меньше.

За 9 месяцев этого года ИП пополнили бюджет страны на 332,4 миллиона рублей. Эта сумма составляет 2,1% доходов бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года удельный вес в доходах бюджета не изменился. Темп роста поступлений в текущих ценах составил 105,9%. В расчете на одного индивидуального предпринимателя поступило 1,4 тысячи рублей. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из всего количества индивидуальных предпринимателей больше 135 тысяч, или 57,3%, применяют упрощенную систему налогообложения. В бюджет от них поступило 149,3 миллиона рублей, или почти 45% общей суммы уплаченных индивидуальными предпринимателями платежей (темп роста — 92,5%). В расчете на одного индивидуального предпринимателя получилась сумма в 1,1 тысячи рублей, темп роста — 93%.

Плательщиками единого налога на начало октября были больше 85 тысяч человек. Они перечислили в бюджет 92,9 миллиона рублей. Темп роста внесенного налога — 110,9%. На одного ИП пришлось 1,1 тысячи рублей, темп роста — 114,3%.

Подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности уплатили 15,2 тысячи человек (6,5%) на 90,2 миллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в 1,3 раза. В расчете на одного индивидуального предпринимателя — 5,9 тыс. рублей.

Наибольшее число индивидуальных предпринимателей — 133 тысячи, или 56,5% от их общего количества, — занималось предоставлением различного рода услуг. В бюджет от них перечислено 159,8 млн рублей, или 1% доходов бюджета.

В сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов было занято 87,9 тысячи ИП, они пополнили бюджет больше чем на 154,7 млн рублей.

В сферах производства и сельского хозяйства осуществляли деятельность более 6% всех индивидуальных предпринимателей — 12,2 и 2,2 тысячи соответственно. В бюджет они заплатили в совокупности почти 18 млн, или 0,1% доходов бюджета.

