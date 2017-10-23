Гончарова: виновник ДТП на Кальварийской скрылся от следствия в Москве /

Как ранее сообщал Sputnik, уголовное дело по факту ДТП на улице Кальварийской в Минске было возбуждено в отношении 20-летнего гражданина Российской Федерации. Сейчас УСК по Минску продолжает расследование.

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Минске" title="ДТП с участием белого BMW в Минске" class=""> © Фото: ГКСЭ Беларуси Следствие разыскивает водителя BMW - виновника аварии на Кальварийской

Авария произошла ночью 7 октября. Около часа ночи водитель автомобиля BMW 650i xDrive, находясь в состоянии алкогольного опьянения , не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем такси Opel Astra, после чего скрылся.

"В результате аварии водитель такси получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы, он госпитализирован и до настоящего времени находится в тяжелом состоянии", — рассказала Гончарова.

В ходе установления всех обстоятельств этого резонансного ДТП в отношении водителя BMW помимо части 4 статьи 317 УК РБ следователи дополнительно возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РБ, это "оставление в опасности".

"На основании всех собранных материалов заочно подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, и он объявлен в розыск . Фактически сейчас он от следствия скрывается", — сказала Гончарова.

В то же время у следствия имеется информация о местонахождении обвиняемого, которая была предоставлена адвокатом, нанятым матерью сбежавшего водителя. По этой информации, мужчина находится в Москве. К его поискам в рамках существующих договоров будут подключены следственные органы Российской Федерации.

Кроме того, сейчас следователи ожидают результатов биологической и автотехнической экспертиз.

Если гражданам что-либо известно о местонахождении виновника ДТП Корнеевца Вячеслава Викторовича, либо кто-то стал свидетелем этого резонансного ДТП, официальный представитель СК попросила предоставить эту информацию в управление СК по городу Минску.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.