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Гончарова: виновник ДТП на Кальварийской скрылся от следствия в Москве
24.10.2017 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Как ранее сообщал Sputnik,
Минске" title="ДТП с участием белого BMW в Минске" class="">
© Фото: ГКСЭ Беларуси
Авария произошла ночью 7 октября. Около часа ночи
"В результате аварии водитель такси получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы, он госпитализирован и до настоящего времени находится в тяжелом состоянии", — рассказала Гончарова.
В ходе установления всех обстоятельств этого резонансного ДТП в отношении водителя BMW помимо части 4 статьи 317 УК РБ следователи дополнительно возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РБ, это "оставление в опасности".
"На основании всех собранных материалов
В то же время у следствия имеется информация о местонахождении обвиняемого, которая была предоставлена адвокатом, нанятым матерью сбежавшего водителя. По этой информации, мужчина находится в Москве. К его поискам в рамках существующих договоров будут подключены следственные органы Российской Федерации.
Кроме того, сейчас следователи ожидают результатов биологической и автотехнической экспертиз.
Если гражданам что-либо известно о местонахождении виновника ДТП Корнеевца Вячеслава Викторовича, либо кто-то стал свидетелем этого резонансного ДТП, официальный представитель СК попросила предоставить эту информацию в управление СК по городу Минску.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь новые подробности расследования уголовного дела по...
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