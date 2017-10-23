Курение в жилых помещениях и связанное с ним неосторожное обращение с огнем по-прежнему остаются основными причинами бытовых пожаров, а также гибели людей в огне. Только в Витебской области за один день погибли два человека, отметила собеседница Sputnik.

Около 19.00 23 октября поступило сообщение о пожаре в деревне Стрижево Бешенковичского района. На месте пожара спасателями был обнаружен погибший 55-летний хозяин дома.

"В 23.18 поступило еще одно сообщение о пожаре в доме по улице Красноармейской в Полоцке. По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление и горение внутри дома. Хозяйка во время возникновения пожара находилась в гостях у соседей. В результате пожара погиб ее 41-летний сожитель ", — сообщила Шкиндер.

МЧС: в Витебской области из-за курения за сутки погибли два человека /

В обоих случаях в домах повреждены стены, потолочные перекрытия, уничтожено имущество. Причины пожаров устанавливаются, но, по предварительной версии, и в Бешенковичском районе, и в Полоцке к трагедии привела неосторожность при курении.

Такие пожары в сводках МЧС появляются почти ежедневно. МЧС в очередной раз напоминает, что любая неосторожность с непотушенной сигаретой может привести к пожару.

Комментарий начальника отдела по взаимодействию с общественностью Витебского областного управления МЧС Светланы Шкиндер слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

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