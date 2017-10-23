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Полный провал: британская певица упала в люк на сцене во время шоу
24.10.2017 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Известная британская певица и ведущая телешоу plus-size Джемма Коллинз во время вручения премии "Teen Awards 2017" провалилась под сцену. Она вышла на сцену, чтобы объявить победителя в номинации "Лучшее ТВ шоу", и неожиданно для всех исчезла в отверстии сценического люка. Ведущие премии сразу же бросились ей на помощь.
© REUTERS/ Geirix
"Ребята, о боже! Я извиняюсь за этот инцидент. Но это жизнь, и это уже случилось", — сказала телезвезда со сцены своим поклонникам после инцидента. Также она успокоила всех сопереживающих, убедив их, что она в порядке.
Однако позже Коллинз заявила, что планирует подать в суд на телеканал, несмотря на то, что серьезных травм она не получила. Она рассказала, что сильно испугалась, ведь могла погибнуть или стать инвалидом.
Это не первый случай сценического травматизма за последнее время. Несколько недель назад во время концерта Мэрилина Мэнсона (Брайана Хью Уорнера)
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Курьез произошел в прямом эфире с известной певицей Джеммой Коллинз, обладающей пышными формами. Смотрите кадры инцидента.
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