ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полный провал: британская певица упала в люк на сцене во время шоу

24.10.2017 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Известная британская певица и ведущая телешоу plus-size Джемма Коллинз во время вручения премии "Teen Awards 2017" провалилась под сцену. Она вышла на сцену, чтобы объявить победителя в номинации "Лучшее ТВ шоу", и неожиданно для всех исчезла в отверстии сценического люка. Ведущие премии сразу же бросились ей на помощь.

Полный провал: британская певица упала в люк на сцене во время шоу
© REUTERS/ Geirix
Президент Исландии упал в ванной и сломал нос

"Ребята, о боже! Я извиняюсь за этот инцидент. Но это жизнь, и это уже случилось", — сказала телезвезда со сцены своим поклонникам после инцидента. Также она успокоила всех сопереживающих, убедив их, что она в порядке.

Однако позже Коллинз заявила, что планирует подать в суд на телеканал, несмотря на то, что серьезных травм она не получила. Она рассказала, что сильно испугалась, ведь могла погибнуть или стать инвалидом.

Это не первый случай сценического травматизма за последнее время. Несколько недель назад во время концерта Мэрилина Мэнсона (Брайана Хью Уорнера) придавило декорацией в виде двух пистолетов, когда он исполнял одну из самых известных песен Sweet Dreams. Тогда музыканта госпитализировали прямо со сцены.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курьез произошел в прямом эфире с известной певицей Джеммой Коллинз, обладающей пышными формами. Смотрите кадры инцидента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Быстрая реакция невозможна". Эксперт - о защите Беларуси из космоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика