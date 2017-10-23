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Гражданин Польши умер в очереди на границе

24.10.2017 12:23 — Разное | БДГ  
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Поляк умер, ожидая очереди на выезд из Беларуси на родину в пункте пропуска «Брузги».

Сообщается, что примерный возраст мужчины – 40-45 лет. Трагедия случилась днем 23 октября, когда в очереди стояло около 10 легковых автомобилей, сообщает s13.ru.

Мужчина ехал на родину из Беларуси, и во время очередного продвижения в очереди его Volkswagen T4 не сдвинулся с места. Когда к машине подошел еще один поляк, он заметил, что у водителя не прощупывается пульс.

Предполгается, что смерть могла наступить из-за оторвавшегося тромба.

Фото: Polsha24.com

 
 
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Поляк умер, ожидая очереди на выезд из Беларуси на родину в пункте пропуска «Брузги».

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