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Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Беларуси

24.10.2017 12:23 — Разное | Ежедневник  
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Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Беларуси

фото: KM.ru

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2017 году вырастет на 1,8%. Такие данные содержатся в октябрьском макроэкономическом прогнозе, который приводится в отчете «Миграция и мобильность в Европе и Центральной Азии» Всемирного банка.

Примечательно, что в мае банк прогнозировал сокращение ВВП на 0,4%.

Возобновлению экономического роста в Беларуси способствует восстановление российской экономики, благодаря чему стал расти белорусский экспорт, считают эксперты. В банке ожидают, что сохранение благоприятных внешних условий поддержит умеренный экономический рост на 1,8% в 2017 году и на 2,1% в 2018 году.

Вместе с тем ВБ отмечает, что структурные проблемы белорусской экономики ограничивают потенциал для ускорения экономического роста в стране. Чтобы не попасть в траекторию низких темпов экономического роста, эксперты советуют Беларуси наращивать размер частного сектора, уменьшить размер госсектора и укрепить систему соцзащиты населения для защиты наиболее уязвимых социальных групп в ходе трансформации экономики.

Подчеркивается,  что рост уровня госдолга и директивная задача по увеличению доходов населения могут привести в будущем к дисбалансам.

 
 
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Валовой внутренний продукт Беларуси в 2017 году вырастет на 1,8%. Такие данные содержатся в октябрьском макроэкономическом прогнозе, который приводится в отчете...

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