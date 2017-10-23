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Еврокомиссар Хан на этой неделе встретится с Кобяковым в Люксембурге и Кравченко в Таллине
24.10.2017 13:01 — Разное | Ежедневник
фото: censor.net.ua
Еврокомиссар Йоханнес Хан на этой неделе встретится с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.
Об этом на брифинге, посвященном 25-летию сотрудничества Беларуси с ООН, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, пишет tut.by.
С премьер-министром Хан встретится 27 октября в Люксембурге будет проходить Белорусско-европейский инвестиционный форум.
Напомним, визит Еврокомиссара Йоханнеса Хана в Минск был запланирован на 17 октября, отменился. Как объяснили в представительстве, это было связано с очень важными встречами по подготовке заседания Европейского совета, который проходил 19−20 октября в Брюсселе.
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Еврокомиссар Йоханнес Хан на этой неделе встретится с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.
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