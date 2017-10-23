ЧМК отгрузил первые рельсы в Беларусь

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») выпустил 7,5 тыс. тонн рельсов для реконструкции железных дорог Беларуси.

Как сообщает пресс-служба предприятия, продукция произведена на рельсобалочном стане и предназначена для строительства современных магистралей на территории страны.

Рельсы поставлены эксплуатационному предприятию «Путевая машинная станция» в Орше, входящему в структуру Белорусской железной дороги, пишет kommersant.ru.

Рельсы, произведенные по уникальной технологии, будут использованы для строительства современных железнодорожных магистралей, — отметили на предприятии.

ЧМК производит рельсы из высококачественной стали, которая выплавляется на комбинате. Прокатка продукции ведется на рельсобалочном стане, запущенном в эксплуатацию четыре года назад.

Рельсовая продукция ЧМК сертифицирована Регистром по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте и полностью соответствует всем требованиям Белорусских железных дорог.