|
Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи
24.10.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Международное информационное агентство и радио
Во время обучающей программы сотрудники Sputnik показали как создавать мультимедийные материалы и рассказали о процессе редактирования текста. Специально для этого был создан сайт Sputnik New Media, в котором могли работать и совершенствовать свои навыки только обучающиеся, но из-за высокого интереса участников фестиваля к программе пришлось открыть доступ для всех. Также в некоторые дни наплыв желающих прослушать лекции был настолько велик, что не всем хватало места в аудитории.
Делегаты из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Ливана, Латвии и других стран были гостями радиостудии Sputnik. В их числе
Интервью корреспондентам Sputnik дали такие известные личности как генеральный директор WWF Марко Ламбертини, журналист и телеведущий Анатолий Вассерман, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, режиссер Федор Бондарчук, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие другие.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогал в организации мероприятия волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров.
*по данным Liveinternet.ru за сентябрь-октябрь 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрались более 20 тысяч делегатов из 180-ти стран, в том числе, 300 представителей Беларуси.
|
Архив (Разное)
Комментарии