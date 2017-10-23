Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik завершило свою работу на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Все дни мероприятия на стенде Sputnik работала выездная радиостудия, которую посетило несколько десятков спикеров международного уровня. Корреспонденты Sputnik в режиме нон-стоп выпускали самые актуальные новости с фестиваля, на порталах агентства публиковался разнообразный мультимедийный контент: видео, фоторепортажи, эксклюзивные интервью и инфографика. Эксперты Sputnik обучили молодых специалистов стандартам современной журналистики, что вызвало большой ажиотаж и непрекращающийся поток студентов. А известный художник и автор символа ВФМС 1985 года Михаил Веременко сделал памятный подарок информагентству и отметил его продуктивную работу.

Во время обучающей программы сотрудники Sputnik показали как создавать мультимедийные материалы и рассказали о процессе редактирования текста. Специально для этого был создан сайт Sputnik New Media, в котором могли работать и совершенствовать свои навыки только обучающиеся, но из-за высокого интереса участников фестиваля к программе пришлось открыть доступ для всех. Также в некоторые дни наплыв желающих прослушать лекции был настолько велик, что не всем хватало места в аудитории.

Делегаты из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Ливана, Латвии и других стран были гостями радиостудии Sputnik. В их числе министр образования Беларуси Игорь Карпенко , заместитель директора Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Мирлан Парханов.

Интервью корреспондентам Sputnik дали такие известные личности как генеральный директор WWF Марко Ламбертини, журналист и телеведущий Анатолий Вассерман, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, режиссер Федор Бондарчук, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие другие.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогал в организации мероприятия волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал агентства занимает лидирующие позиции среди ведущих СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Liveinternet.ru за сентябрь-октябрь 2017 года.