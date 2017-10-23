Мадрид готов применить силу против Каталонии





Власти Испании рассчитывают, что им в этом поможет местная полиция.

Правительство Испании предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии. В интервью The Times представитель правительства Иньиго Мендес де Виго, который также занимает должность министра образования, заявил, что Мадрид будет использовать каталонскую полицию для подавления протестов, угрожающих общественному порядку, пишет korrespondent.net .

"Ни одно правительство не стремится к любым актам насилия, но правительство должно следить за соблюдением закона, и если есть люди с другой стороны, которые не хотят соблюдать закон, то через Mossos d'Esquadra (каталонская полиция – ред.) нам придется восстановить закон ", – сказал министр.

Ожидается, что парламент Каталонии в ближайший четверг проведет заседание, на котором его лидер Карлес Пучдемон может провозгласить независимость региона.

Как сообщалось ранее, 21октября премьер-министр Испании заявил о роспуске правительства Каталонии и объявил новые выборы в регионе.