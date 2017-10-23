МИНСК, 24 окт — Sputnik. Концерт белорусских музыкантов, исполняющих кельтскую музыку, силовые "Игры горцев", мастер-классы по шотландским и ирландским танцам и танцевальный флешмоб — такие развлечения ждут гостей фестиваля, об этом рассказал организатор фестивалей белорусской культуры, руководитель экстрим театра "Берсерк" Александр Рак на встрече с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Самое главное мероприятие — это концерт. Здесь мы попытались собрать представителей белорусской музыкальной культуры, которые относят себя к кельтскому направлению в музыке. У нас будет 3 основных участника — это группа "Cluaran", "Доходяги Бэнд" и третья команда "Всё Crazy", — поделился он.

"Игры горцев"

Не менее интересны будут и "Игры горцев", которые коррелируются с шотландской культурой. Подобные соревнования каждый год проходят в Европе и Шотландии. На фестивале "Самайн" будут представлены два основных испытания: метание бревна в длину и перенос камней.

"Бревно будет немного не "по ГОСТу" — длина 2 метра, диаметр — 20 сантиметров, вес — около 50 килограмм. Задача — метнуть бревно таким образом, чтобы оно сделало полный оборот в воздухе. Причем у бревна есть помеченный конец, и после броска меряется расстояние от стартовой линии до него. Выбирается победитель по вот этому расстоянию: чем большее расстояние пролетело бревно, тем лучше", — пояснил Александр Рак.

Следующее испытание — это перенос камней разного веса: от 50 до 130 килограмм.

"Мы подберем камни под эти требования. Они при переносе на определенные расстояния должны устанавливаться на подиумы: чем тяжелее камень, тем выше подиум. У нас не будет этих подиумов. Нужно будет взять камень, пронести его, положить в точку и вернуться за следующим", — рассказал организатор.

По его словам, на фестивале будет предложен еще один вариант силовой игры — переталкивание колеса. "Задача — пройти определенное расстояние, переталкивая колесо через ребро. Засекается время, с какой скоростью это расстояние участник преодолевает", — объяснил Рак. Помимо этих силовых развлечений будет армрестлинг, перетягивание каната и гиревой спорт.

Будут танцы

Организатор фестиваля Александр Рак рассказал, что на фестивале пройдут также показательные выступления и мастер-классы по шотландским и ирландским танцам. Кроме того, планируется большой флешмоб.

"Он запланирован ближе к середине программы. Все желающие, кто в этот момент будет около главной сцены в перерыве между выступлениями команд, смогут принять участие в этом флешмобе", — отметил он.

Музыкант Алексей Ширяев раскрыл детали предстоящего флешмоба: "У нас будет организован огромный групповой шотландский танец, который исполняется традиционно под неофициальный гимн Шотландии "Отважная Шотландия". В нем могут принять участие все. Я надеюсь, что сотни три танцоров у нас будут возле сцены в любом случае".

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами организатора фестиваля кельтской культуры "Самайн" Александра Рака и музыканта Алексея Ширяева. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.